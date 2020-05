Kurski wraca do TVP. Szykuje odwet na prezydencie, który chciał się go pozbyć?

Przypomnijmy, że Kurski przestał być prezesem Telewizji Publicznej w marcu tego roku, gdy ważyła się kwestia 2 mld zł dla mediów publicznych, które miały być przyznane w ramach rekompensaty za zwolnienia z abonamentu. Prezydent podpisanie ustawy o rekompensacie uzależnił od dymisji Jacka Kurskiego, co oczywiście jakoś powierzchownie starał się zamaskować. Kurski wobec groźby braku pieniędzy oddał się do dyspozycji prezydenta, a Rada Mediów Narodowych go odwołała.

Niestety zwycięstwo prezydenta okazało się iluzoryczne. Kurski po dwóch miesiącach wrócił do zarządu TVP, a komentatorzy uważają, że wkrótce powróci też na stanowisko prezesa, obecnie piastowane przez Macieja Łopińskiego, który jednak nie czuje się dobrze w tej roli. Za to Andrzej Duda stracił w zarządzie TVP swoją reprezentantkę - Marzenę Paczuskę - a przy okazji dorobił się kolejnej skazy na wizerunku, jak polityka nieskutecznego.

O czym świadczy piątkowa decyzja Rady Mediów Narodowych w sprawie powołania Jacka Kurskiego do zarządu TVP? Po pierwsze, że ławka kadrowa w obozie władzy jest naprawdę krótka, skoro przez dwa miesiące nie udało się znaleźć nikogo, kto mógłby zastąpić Kurskiego na stanowisku prezesa.