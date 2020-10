Wszystkich Świętych. Czy cmentarze zostaną zamknięte? Stanowisko CIR

Kilka dni temu na antenie Polsat News rzecznik GIS zasugerował, że rząd może ustanowić dodatkowe dni wolne w okolicy 1 listopada, aby na cmentarzach nie gromadziły się tłumy. Apelował także do Polaków o to, aby rozważyli odwiedzenie grobów w innym terminie, aby nie intensyfikować ruchu. Pojawiły się również pytania, czy w związku z zagrożeniem epidemicznym, można się spodziewać zamykania cmentarzy.

Z prośbą o komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do Centrum Informacyjnego Rządu. „Pandemia koronawirusa dotyka nas wszystkich. Oprócz działań, które podejmuje rząd oraz inne organy państwa, niezbędna jest społeczna solidarność i odpowiedzialność. Rząd wciąż apeluje do obywateli, aby przestrzegali zasad bezpieczeństwa, unikali dużych skupisk ludzkich, zasłaniali usta i nos w miejscach publicznych” – czytamy w komunikacie wysłanym do redakcji Wprost.pl.

W związku z pandemią koronawirusa została uruchomiona strona internetowa, która stanowi kompendium sprawdzonej wiedzy na temat COVID-19. Znajdują się na niej również aktualne obostrzenia wprowadzone przez polski rząd w odpowiedzi na zagrożenie epidemiczne.

Wszystkich Świętych. Czy cmentarze zostaną zamknięte?

Jest zdecydowanie zbyt wcześnie, aby przesądzać, jakie konkretnie zasady bezpieczeństwa będą obowiązywały za trzy tygodnie. Obecnie nie prowadzimy w rządzie dyskusji nt. ewentualnego zamykania cmentarzy – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

„Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jakie znacznie dla Polek i Polaków ma zbliżające się święto zmarłych. Dołożymy wszelkich starań, aby każdy w te szczególne dni mógł czuć się bezpieczny. W tej chwili cmentarze cały czas są objęte nakazem noszenia maseczek. Ta zasada bezpieczeństwa będzie obowiązywała również 1 listopada” – podano na zakończenie.