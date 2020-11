Najmłodsi polscy milionerzy, Kukiz z PiS, zmęczony Kaczyński. Co w nowym Wprost?

Na tegorocznej Liście 40 najbogatszych Polaków przed „40” wielkie zmiany. Przede wszystkim - mamy nowego najbogatszego Polaka. 39-latek z Warszawy dołączył właśnie do elity 500 najbogatszych ludzi na świecie. Po drugie, w rankingu pojawiło się aż 11 nowych nazwisk młodych, przedsiębiorczych i szalenie bogatych Polaków. W środku o nowym biznesie Lewandowskiego. Historia Polaka, którego firma niebawem zadebiutuje na Wall Street. Biznesy najbogatszych polskich sportowców oraz młodzi Polacy, którzy zrobili najlepszy biznes podczas pandemii. Ranking jest dostępny na stronie Wprost.pl i do pobrania w formie e-wydania na cyfrowy.wprost.pl

Co jeszcze w najnowszym „Wprost”?

„Młodzi zmienią nasz świat”. Ulica, czyli protestujący ludzie, będą decydować, w jakim kierunku pójdą ewentualne zmiany – mówi Joannie Miziołek dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

„Potrzebna jest wiara w przywództwo”. - Jarosław Kaczyński jest zmęczony. Kiedyś miał plan przyspieszenia. Dziś nikt nie wie, do czego PiS dąży - mówi była posłanka PiS, Elżbieta Jakubiak, w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską – Szczepańską.

„Koalicja to takie ładne słowo”. Na dłuższą metę szef PSL i Paweł Kukiz nie widzą razem przyszłości, nie mają wspólnych politycznych planów - mówi polityk Koalicji Polskiej w tekście Joanny Miziołek.

„Sytuacja w kulturze jest tragiczna”. To, co się teraz dzieje w Polsce przeraża mnie i poraża. Na szczęście dwa tygodnie temu na świecie zapaliło się światełko. Mam nadzieję, że to światło dotrze do Polski, i „oświeci serca i umysły nasze” – mówi Andrzej Grabowski w rozmowie Ewy Koszowskiej.

„Jej śmierć jest nadal tajemnicza”. Mimo upływu lat, zagadka śmierci Ewy Tylman nie została wyjaśniona. Kolejny proces rozpocznie się niebawem. Jednak i on nie przyniesie rozwiązania zagadki śmierci 26-latki z Poznania – pisze Janusz Szostak.

„Boom na szachy”. O sytuacji w polskich szachach, ich sukcesach i rosnącej popularności mówi w wywiadzie Pauliny Sochy – Jakubowskiej Adrianna Staniszewska, trenerka szachowa, autorka bestsellerowej baśni do nauki gry w szachy.

„Rząd strzela Polakom w kolano”. Prof. Danuta Hübner, eurodeputowana, była komisarz europejska mówi Pawłowi Bednarzowi, że premier Polski robi krzywdę Polakom i szkodzi wizerunkowi naszego kraju na arenie międzynarodowej.

„Jak Covid zjada restauracje. Część druga”. Warszawski restaurator, kucharz i autor książek kulinarnych opowiada o tym, jak tegoroczne zawirowania zweryfikowały jego plany i wpłynęły na gastronomię w największym polskim mieście. Kolejna porcja gastronomicznych historii od Dariusza Grzędzińskiego.

„Chwytaj się brzytwy, ale nie łap za ostrze!”. Poradnik dla zadłużonych według Krzysztofa Oppenheima.

„Jak Turcja dociska Rosję”. Po utarciu Putinowi nosa na Kaukazie, Turcy oferują Ukrainie pomoc w wyparciu Rosjan z Krymu i Donbasu. Wydaje się, że Erdogan coraz odważniej narusza rosyjską strefę wpływów. Więcej w tekście Jakuba Mielnika.

„Szczepienie – to będzie duże wyzwanie”. Jestem pozytywnie zaskoczona wstępnymi informacjami na temat wysokiej skuteczności szczepionek przeciw COVID-19 – mówi Katarzynie Pinkosz dr Ewa Augustynowicz, przewodnicząca Zespołu ds. Szczepień przy MZ.

„Wszystko, czego nie chcieliście wiedzieć o seksie”. Autobiografia Woody’ego Allena przypomina zarówno, za co kochaliśmy tego nowojorskiego inteligenta, jak i dlaczego przestaliśmy go kochać – pisze Krzysztof Kwiatkowski.

„Gwiazdy i wojna”. Do księgarń trafiły książki, które opisują, jak życie dwóch gwiazd kina było uwikłane w II wojnę światową i jak ta wojna wpłynęła na nie. Pierwsza to Ina Benita, druga – gwiazda kina światowego Audrey Hepburn. Więcej w artykule Leszka Bugajskiego.