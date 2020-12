Znany pisarz apeluje do polityków. „To byłaby pierwsza wyraźna korzyść z koronowirusa”

W tej chwili jest tylko jeden termin w roku, w którym warto wydawać nową powieść: okres przedświąteczny. W kalendarzu wydawniczym oznacza on listopad do połowy grudnia. Wtedy sprzeda się absolutnie wszystko i jeszcze zabraknie. Jest to czas gigantycznych korków, tłumów w sklepach, przepełnionych centrów handlowych. Teraz jest szansa dla polityków nadgonienia kiepskich statystyk rozwoju gospodarczego dzięki wzmożonej konsumpcji. Otóż - i mówię to z pełnym przekonaniem - gdyby w grudniu nastąpił solidny lockdown, byłaby to pierwsza wyraźna korzyść z koronowirusa!

Co roku obiecuję sobie, że w przyszłym roku w tym okresie zrobię sobie zakaz wstępu do galerii, TK-Maxxów i wszystkich innych przepełnionych świątyń konsumpcji. A jednak pocąc się w zimowym płaszczu, łażę jak zahipnotyzowany, pocąc się i przeziębiając. Wszystkie niesprzedane buble z całego roku teraz właśnie zostaną opylone. Czytaj też:

Nietrafione produkty zostaną dołożone do zestawów i w ten sposób sprytnie upłynnione.