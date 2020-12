Ziobro na przegranej pozycji po szczycie w Brukseli? Prof. Chwedoruk: Gra o polityczne przetrwanie

Wciąż głośno komentowane jest porozumienie, które zostało zawarte na szczycie Rady Europejskiej. Mateusz Morawiecki rozpatrywał je w kategorii „podwójnego zwycięstwa”. „Po pierwsze, budżet UE może wejść w życie i Polska otrzyma z niego 770 mld zł. Po drugie – te pieniądze są bezpieczne, bo mechanizm warunkowości został ograniczony bardzo precyzyjnymi kryteriami. Dzisiejsze konkluzje, blokują możliwość zmiany tych zasad w przyszłości wbrew Polsce” – napisał.

Premier polskiego rządu dodał, że „Komisja Europejska będzie zobowiązana do stosowania kryteriów dokładnie odpowiadających konkluzjom Rady Europejskiej, które właśnie przyjęliśmy”. „W uzgodnionych dziś konkluzjach nie ustąpiliśmy z żadnego zapisu wynegocjowanego kilka dni temu wspólnie z Węgrami i prezydencją niemiecką” – podkreślił.

Politycy Solidarnej Polski krytycznie odnoszą się do wypracowanych w Brukseli ustaleń, a na jutro zostało zapowiedziane posiedzenie zarządu partii. „Rozporządzenie warunkujące korzystanie z należnego Polsce budżetu Unii Europejskiej od arbitralnej, politycznej i ideologicznej oceny Komisji Europejskiej niestety wejdzie w życie. Wynegocjowane Konkluzje Rady Europejskiej nie są obowiązującym prawem i mają wyłącznie charakter politycznego stanowiska. Stwierdzał to wielokrotnie w swoim orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej” – napisał Zbigniew Ziobro.

„Rozporządzenie, prawnie obowiązujące, stworzy możliwość znaczącego ograniczenia polskiej suwerenności. Pozwoli na ingerowanie Komisji Europejskiej w działalność prezydenta, parlamentu, rządu a nawet samorządów, w niemal każdej dziedzinie. Rozporządzenie łamie też traktaty europejskie” – kontynuował minister sprawiedliwości.

W obozie Zjednoczonej Prawicy zarysowują się odmienne interpretacje porozumienia, o którym wczoraj tuż po godz. 19:00 poinformował Charles Michel. Polityczną sytuację, w której obecnie znalazł się Zbigniew Ziobro i partia, na której czele stoi, ocenił w rozmowie z Wprost.pl prof. Rafał Chwedoruk.