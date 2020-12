Życzenie na Nowy Rok: Wszystkiego normalnego!

Pewnie niektórzy z was z końcem 2019 roku życzyli sobie i znajomym, żeby ten następny rok pozwolił żyć trochę spokojniej, w mniejszym pędzie, no i żebyśmy mieli więcej czasu dla rodziny. W sumie udało się, ale przecież nie o taki, wywołany wirusem, spokój nam chodziło.

Dlatego nie proszę losu o wiele i życzę wam i sobie wszystkiego normalnego w 2021 roku. Bo bardzo nam tej normalności brakuje.

Mam też kilka życzeń dedykowanych konkretnym adresatom. Wypada zacząć od lekarzy i personelu medycznego. Dla bohaterów tych trudnych czasów życzenie i prośbę mam jedną: wytrwajcie!

Panu Prezydentowi życzę, żeby się zorientował, że jest głową państwa już drugi raz i w związku z tym może sobie śmielej poczynać na scenie politycznej. Bo z czego go zapamiętaliśmy w pierwszym półroczu jego drugiej kadencji? Ano z tego, że go głównie nie było oraz z nieskutecznej inicjatywy ustawodawczej w sprawie aborcji i zabiegów o otwarcie stoków narciarskich.

Panu Premierowi życzę precyzji w tym, co mówi. Żeby mu się apele nie mieszały z zakazami. Może czasem po prostu lepiej coś przeczytać z kartki niż palnąć z głowy.

Rządzącym życzę, żeby pamiętali o tym, że do wygrania kolejnych wyborów nie wystarczy tylko słabość opozycji, a opozycji życzę, żeby zrozumiała, że do przejęcia władzy nie wystarczy tylko być w opozycji i liczyć, że rząd sam się wywróci.

Ministrowi zdrowia życzę oczywiście zdrowia oraz tego, żeby był jak najdalej od polityki, a jedyną polityką, którą powinien uprawiać była polityka zdrowotna. Skuteczna!

Ludziom, którzy prowadzą rozmaite biznesy, życzę, żeby z kryzysu wyszli z tarczą i żeby na rządowej tarczy ochronnej było jak najwięcej pieniędzy na pomoc dla nich.

Trenerowi naszych piłkarzy życzę, żeby po EURO 2021 wszyscy, którzy go krytykują i domagają się jego głowy, musieli wejść pod stół i odszczekać. Sam wejdę pierwszy, z największą przyjemnością i pokorą.

Uczniom, studentom i ich nauczycielom życzę, żeby mogli jak najszybciej i bezpiecznie wrócić do klas i sal wykładowych. A ponieważ nadchodzą ferie zimowe, to uczniom, którzy jeszcze nie skończyli 16 lat życzę, żeby jak najszybciej zniesiony został areszt domowy, obowiązujący do godz. 16.

Wszystkim Polakom życzę roztropności, mądrości i odpowiedzialności w sprawie szczepień przeciwko koronawirusowi. Trzeba się szczepić, bo to jedyna skuteczna droga, by możliwie najszybciej odeprzeć atak śmiertelnej zarazy. Nie słuchajcie i nie podawajcie dalej tych głupot, że ktoś wam przez podanie szczepionki zmieni DNA czy wpuści do organizmu jakiś tajemniczy mikroczip.

I na koniec życzenie dla Czytelników Wprost, którego od 1 stycznia mam zaszczyt być redaktorem naczelnym: życzę wam, żebyście mieli co poczytać. Zrobimy, co w naszej mocy, żeby tak było.

Wszystkiego normalnego!

Robert Feluś,

Redaktor naczelny Wprost