Krzysztof Materna o wolontariacie po szczepieniu: Zostawiam to dla siebie. Minister Niedzielski wielokrotnie mnie obrażał

Minister zdrowia Adam Niedzielski w czasie poniedziałkowej konferencji prasowej zaapelował do celebrytów, którzy zostali zaszczepieni na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w ramach szczepień w tzw. grupie „0", o to, by poczuli „odpowiedzialność”, a – jak dodał – „pewnym odpracowaniem tego niesłusznie przyjętego przywileju byłaby praca w charakterze wolontariusza w przychodniach bądź w miejscach, w których można pomóc walczyć z COVID-em”.

Krzysztof Materna, aktor, reżyser i producent telewizyjny poproszony o komentarz do słów ministra, odpowiedział:

Nie czuję się winny, a minister zdrowia wielokrotnie mnie obrażał w swoich komentarzach. Zostaliśmy poddani manipulacji i politycznym rozgrywkom. Dlatego informacjami o wolontariacie nie chce dzielić się z opinią publiczną. Kwestie dotyczące wolontariatu rozstrzygam w ramach własnego sumienia – odpowiedział.

Adam Niedzielski apelował do zaszczepionych poza kolejnością. Jest pierwsza odpowiedź

Zborowski: „Trzeba to zrobić”

Chęć wzięcia udziału w wolontariacie zadeklarował w rozmowie z Radiem Zet Wiktor Zborowski. – Trzeba to zrobić. Uważam, że to dobry pomysł – powiedział. – Tylko bym chciał, żeby to nie było traktowane jako kara, bo to nie jest kara. Bo w całej tej awanturze moje intencje były czyste – dodał.

Afera szczepionkowa. Na WUM zostanie nałożona wyższa kara, niż zapowiadano

Chętni do odpracowania szczepionki

Wcześniej minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że napłynęła do niego informacja o „ochotniku” , który chce podjąć się wolontariatu. „Pół godziny po briefingu dotarła do mnie pierwsza deklaracja odbycia wolontariatu przez jedną z osób zaszczepionych poza kolejnością. Odbieram to jako akt odwagi cywilnej i odpowiedzialności, będący próbą naprawienia sytuacji” – napisał na Twitterze. Minister nie ujawnił jednak, o kogo chodzi.

Także w poniedziałek Adam Niedzielski przedstawił wyniki kontroli na WUM, którą przeprowadzono po aferze związanej ze szczepieniami VIP-ów. Jak powiedział, nie znaleziono żadnych śladów umów, które mogłyby świadczyć o tym, że m.in. Krystyna Janda, Andrzej Seweryn, Wiktor Zborowski, czy Radosław Pazura zaszczepili się w ramach akcji promocyjnej (oni sami właśnie tak tłumaczyli fakt skorzystania ze szczepienia poza kolejnością).

Były kapitan SB, a później zastępca gen. Marka Papały, zaszczepiony w WUM bez kolejki

Potwierdziły się również informacje o tym, że szczepieni celebryci rejestrowani byli jako personel niemedyczny. Minister zdrowia powiedział też, oczekuje dymisji rektora WUM, Zbigniewa Gacionga.