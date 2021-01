Sondaż „Wprost”: Płatne szczepienie przeciw COVID-19? Polacy są na nie

Narodowy Program Szczepień wystartował 27 grudnia i szybko dostał zadyszki. Afera ze szczepieniami poza kolejnością na WUM, zmiany priorytetów szczepień, by uwzględnić osoby przewlekle chore czy rodziców wcześniaków, o co zabiegał „Wprost” , wreszcie problemy z dodzwonieniem się na numer rejestracji i kolejki seniorów stojących przed przychodniami. Na to nałożyły się opóźnienia dostaw preparatu firmy Pfizer, które wywróciły harmonogram opracowany przez rząd. O wszystkich absurdach początków akcji szczepień na koronawirusa można przeczytać w tekście Katarzyny Pinkosz.

Płatne szczepienia? Polacy na nie

W tej sytuacji postanowiliśmy zapytać Polaków, czy gdyby istniała możliwość komercyjnego (czyli za dodatkową opłatą) zaszczepienia się przeciw COVID-19, to wykupiliby taki zabieg. W badaniu przeprowadzonym dla „Wprost” przez United Surveys na tak postawione pytanie twierdząco odpowiedziało 32,9 proc. badanych. Większość respondentów (54 proc.) nie zdecydowałaby się na płatne szczepienie, a 13,1 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Seniorzy gotowi zapłacić

Zapłacić za szybsze zaszczepienie przeciw COVID-19 bardziej skłonne byłyby kobiety (37 proc. badanych jest na „tak” ) niż mężczyźni (29 proc.). Procent zwolenników płatnych szczepień rośnie z wiekiem. Podczas gdy chęć przyjęcia szczepionki komercyjnie deklaruje 24 proc. osób w wieku 30-30 lat, to do takiego rozwiązania przekonanych jest już 40 proc. badanych w wieku 60-69 lat i 48 proc. osób z przedziału 70+. Wynika z tego, że najbardziej narażeni na ciężki przebieg zakażenia koronawirusem seniorzy są gotowi zapłacić, byle szybciej się zaszczepić. Czy będą mieli taką możliwość?

Michał Dworczyk o komercyjnych szczepieniach

Szef KRPM i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk, pytany w piątek w Polskim Radiu 24 o komercyjne zabiegi stwierdził, że rząd „na razie nie rozważa takiej opcji” . – Nawet gdybyśmy dopuścili ten wariant wydaje się mało prawdopodobne, żeby takie prywatne podmioty mogły pozyskać na rynku szczepionkę, bo to jest dzisiaj jeden z bardziej oszukiwanych produktów, więc nie rozważamy takiego scenariusza – tłumaczył.

Według danych Ministerstwa Zdrowia na 24 stycznia wykonanych zostało ponad 700 tys. szczepień.

Badanie zostało przeprowadzone dla „Wprost” przez United Surveys w dniu 22.01.2021 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Badana próba wyniosła 1000 osób.

