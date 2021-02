„Wielka legenda polskiego sportu”. Czesław Lang wspomina Ryszarda Szurkowskiego

– Ryszard Szurkowski to wielka legenda polskiego sportu, polskiego kolarstwa, przede wszystkim mój serdeczny przyjaciel, wzór do naśladowania. Ja sam jako młody chłopak widziałem jego zwycięstwa podczas Wyścigu Pokoju, jego wjazdy na stadiony i sam zamarzyłem, żeby zostać kolarzem – powiedział Czesław Lang, wspominając Ryszarda Szurkowskiego.

Dwukrotny wicemistrz olimpijski i czterokrotny medalista mistrzostw świata, a także kolarz, który kilkakrotnie triumfował w Wyścigu Pokoju, zmarł w wieku 75 lat. Informację o śmierci potwierdziła żona Ryszarda Szurkowskiego.

Ryszard Szurkowski nie żyje. Czesław Lang: Wielki człowiek, wielki sportowiec

W czerwcu 2018 roku Ryszard Szurkowski uległ wypadkowi podczas wyścigu weteranów w Kolonii. Od tego czasu był częściowo sparaliżowany. Przeszedł skomplikowane operacje, które miały przyczynić się do polepszenia jego stanu zdrowia. – Do samego końca był bardzo aktywny, do momentu wypadku. Ten wypadek myślę, że przyczynił się do szybszej śmierci. Do tego doszła jeszcze inna choroba – powiedział Czesław Lang.

Dyrektor Generalny Lang Team w rozmowie z Wprost.pl zwrócił również uwagę na okoliczności polityczne, w których sukcesy odnosił Ryszard Szurkowski.

Będziemy pamiętali Ryszarda Szurkowskiego jako wielkiego człowieka, wielkiego sportowca. Myślę, że to, co jest ważne – w latach 70., kiedy sport był czymś troszkę więcej niż sport, mieliśmy układ, system komuny, wiele rzeczy było wolno, wiele nie, ale poprzez sport mogliśmy pokazać, że Polacy są silni, mocni, że potrafią zwyciężać. Myślę, że Ryszard Szurkowski był godny naśladowania przez nas wszystkich i dał wiele, wiele dobrej, pozytywnej energii dla całego społeczeństwa, wiele radości – podkreślił Czesław Lang.

Lang o Szurkowskim: Do samego końca się nie załamywał

Czesław Lang w rozmowie z Wprost.pl wymienił także cechy, które charakteryzowały Ryszarda Szurkowskiego jako sportowca. – Wielki talent, ale i taka systematyczność, ciężka praca, solidność i dążenie do celu. Potrafił sobie postawić cel i dążyć do niego – powiedział Czesław Lang.

Organizator Tour de Pologne zaznaczył, że Ryszard Szurkowski był „bardzo pogodnym człowiekiem”, a wpływ na to w jego ocenie miała silna wola walki i silna wola powrotu do zdrowia. – Do samego końca nie załamywał się. Mieliśmy częsty kontakt – przekazał Czesław Lang i dodał, że wraz z Ryszardem Szurkowskim wierzyli w to, że „może jeszcze kiedyś pojadą na rower”.

