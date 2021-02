Spłonęła Willa Borek, co powstanie w jej miejscu? „Na naszych oczach ginie stare Zakopane”

Willa Borek znajdowała się przy ulicy Jagiellońskiej w Zakopanem. Dworek wybudowany został w 1897 roku. – Na naszych oczach ginie stare Zakopane. Tu swą siedzibę miał po wojnie internat Liceum Plastycznego Kenara, tu mieszkał i pracował Władysław Hasior (polski artysta rzeźbiarz, malarz, scenograf, doctor honoris causa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – red.) – mówi nam Rafał Gratkowski, dziennikarz „Tygodnika Podhalańskiego”.

Źródło pożaru

Budynek palił się już kilka razy. Pozostaje kwestia źródła pożaru – według wstępnych ustaleń najprawdopodobniej pochodził on ze środka budynku. Tym razem jednak, jak mówi nam Gratkowski, błyskawicznie objął on całą ruderę. – Paliło się jakby w kilku punktach. To tak okiem laika – zaznacza. Przyczyny pożaru bada policja i prokuratura. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w sprawie śledczy wypowiedzieć mają się już w poniedziałek.

Wiemy natomiast, że działka, na której stała willa jest na sprzedaż, a budynek już kilka lat temu wykreślony został z rejestru zabytków. Gratkowski przyznaje, że pożar nie wpłynie na obniżenie ceny. – Działki ciągle idą w górę. Zwłaszcza w centrum – wyjaśnia.

„Będzie miejsce na kolejny apartamentowiec”

– Zrujnowany dom podzieli po pożarze los wielu klimatycznych obiektów pod Giewontem. Oby nowy właściciel postawił w tym miejscu obiekt nawiązujący do świetności tego miejsca – mówi Gratkowski. – Mieszkańcy boją się, by na działce nie powstał kolejny apartamentowiec – wyjaśnia.

I rzeczywiście. O swoich obawach mieszkańcy już piszą w sieci. „Szkoda ludzi wiadomo ale już będzie miejsce na kolejny apartamentowiec”; „Zdarzenie pewnie nie jest przypadkowe, za chwile może powstanie tam 5-piętrowy hotel”; „Czekamy na »żółtą tablicę« z napisem: »budynek mieszkalno-usługowy, pięciokondygnacyjny z dwupoziomowym garażem podziemnym«” – to tylko niektóre z komentarzy, jakie znaleźć można pod doniesieniami o pożarze w mediach społecznościowych.

