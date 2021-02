Konflikt o przywództwo w Porozumieniu. „W ostatniej instancji rozstrzygnie polityczna siła”

Dwóch polityków, którzy uważają się za pełniących obowiązki prezesa, dwoje rzeczników, a także dwa sądy koleżeńskie – to polityczny krajobraz, który obecnie maluje się w Porozumieniu dzięki przekazom formułowanym przez parlamentarzystów grupujących się wokół Jarosława Gowina i Adama Bielana. W tym kontekście pojawia się szereg pytań. Która frakcja okaże się silniejsza? Kto ze sporu, który koncentruje się wokół innej interpretacji statutu partii, wyjdzie zwycięsko? I czy będzie to miało przełożenie na kształt, w którym będzie funkcjonowała Zjednoczona Prawica?

Jak to w polityce – rozstrzygnie w ostatniej instancji polityczna siła. To środowisko, które będzie miało większe gwarancje przetrwania kolejnego cyklu wyborczego, zwycięsko wyjdzie z tego konfliktu. Przekładając spory w Porozumieniu na sytuację w całym Sejmie, myślę, że po pandemii powróci kwestia, którą opozycja chętnie podsuwa do dyskusji, tzn. czy jest możliwe powstanie innej większości, a więc i innej Rady Ministrów w nowym Sejmie, co bez tej części Porozumienia, która jest wokół Jarosława Gowina, byłoby niemożliwe – ocenił prof. Rafał Chwedoruk w rozmowie z „Wprost”.