Rząd wprowadzi kolejne obostrzenia. Szykuje się powrót tzw. godzin dla seniorów?

Trzecia fala koronawirusa jest już faktem. Od kilku dni w Polsce notowanych jest coraz więcej nowych przypadków zakażeń. W środę 24 marca został pobity niechlubny rekord – Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 29 tys. nowych zachorowań na COVID-19, jest to najwięcej od początku pandemii w naszym kraju. W szpitalach oraz pod respiratorami znajduje się rekordowa liczba pacjentów.

W związku z tym rząd podjął decyzję o wprowadzeniu kolejnych obostrzeń. Zostaną one zaprezentowane w czwartek 25 marca w godzinach porannych. – Wiele wskazuje na to, że takie dodatkowe obostrzenia będą niezbędne. Widzimy, co dzieje się u naszych sąsiadów, którzy przedłużają lockdown, którzy wzmacniają przepisy ograniczające transmisję wirusa. U nas niestety też trend jest cały czas wzrostowy, nie możemy pozostawać obojętni wobec tej sytuacji – podkreślał Michał Dworczyk.

Nowe obostrzenia tylko dla niektórych regionów?

Na razie nie wiadomo, czy nowe obostrzenia będą dotyczyć całego kraju, czy poszczególnych województw. Adam Niedzielski przyznał, że najtrudniejsza sytuacja jest na Mazowszu oraz na Śląsku, dlatego w resorcie zdrowia trwają na ten temat analizy.

Portal Onet.pl informował, że zamknięte mogą zostać salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także sklepy budowlane oraz meblarskie. Z nieoficjalnych informacji Wirtualnej Polski wynika, że podczas środowej wieczornej narady ma być również rozważane zamknięcie żłobków i przedszkoli. Takie rozwiązanie także pamiętamy z ubiegłego roku.

Godziny dla seniorów - czy znowu będą obowiązywać?

Poprzednie lockdowny wiązały się także z wprowadzeniem tzw. godzin dla seniorów. Zgodnie z przepisami w dni powszednie między godzinami 10 a 12 zakupy mogły robić tylko osoby po 60. roku życia (a wcześniej po 65.). Przedstawiciele rządu tłumaczyli, że te regulacje miały się przyczynić do zabezpieczenia grupy najwyższego ryzyka i zmniejszenia prawdopodobieństwa zakażenia się koronawirusem przez seniorów.

Czy biorąc pod uwagę fakt, iż wiele osób po 60. roku życia nadal nie jest zaszczepionych rząd może powrócić do idei tzw. godzin dla seniorów? Jak dowiedzieliśmy się w Ministerstwie Zdrowia, żadne decyzje w tej sprawie na razie nie zapadły, jednak nadal są prowadzone rozmowy.

Nowe obostrzenia poznamy w czwartek 25 marca w godzinach porannych.

Czytaj też:

„Jesteśmy tym przerażeni”. Poruszająca relacja ratownika medycznego