Czy poseł, który chce zmienić partię polityczną, powinien najpierw złożyć mandat?

W minionym tygodniu szerokim echem odbiło się przejście posłanki Moniki Pawłowskiej z Lewicy do Porozumienia Jarosława Gowina. Wiele osób stwierdziło, że to zdrada wyborców, którzy oddali głosy na posłankę w wyborach. Czy politycy, którzy chcą dokonać transferu politycznego najpierw powinni oddać mandat, a dopiero potem dokonywać takiej wolty? – Gdybyśmy oczekiwali tego od polityków, to nasza scena byłaby pusta po tych wszystkich woltach, które się dokonały – uważa Joanna Miziołek, która wraz z Robertem Felusiem podsumowała miniony tydzień w polskiej polityce w programie „Mówiąc Wprost”.