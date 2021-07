Świętujemy Dzień Psa! Zobaczcie podopiecznych redakcji Wprost.pl

1 lipca w Polsce świętowany jest Dzień Psa, czyli – jak twierdzą niektórzy – najlepszego przyjaciela człowieka. I choć w naszej redakcji trafiają się głosy odrębne w tej kwestii (m.in. niżej podpisany) – to faktem pozostaje, że przewaga psiarzy nad kociarzami jest u nas przytłaczająca. Fani Mruczków z pokorą i w milczeniu zmuszeni są znosić prawdziwą powódź psich fotografii, zalewającą redakcyjne komunikatory. Ale nasz czas jeszcze nadejdzie! I w tym roku nie przegapimy Święta Kota (o ile takie w ogóle jest... i jeśli nie zapomnimy... i jeśli nam się będzie chciało... miau).

Tymczasem głos oddajemy redakcyjnym Burkom i Reksiom. Trzeba przyznać, że prezentują się prześlicznie. To z pewnością zasługa kochających właścicieli, którzy z mozołem wybierali to jedno z miliona zdjęć, które najlepiej oddaje charakter ich czworonoga. Doceńcie ich pracę i doklikajcie do końca. Nie chcecie chyba, by Tokio i Figa mieli mniej odsłon niż Fibi i Boston, prawda? Pomyślcie, jak smutno byłoby im z tą świadomością. Nie zawiedźcie ich!

