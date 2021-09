NA ŻYWO: Trwa gala ShEO Awards 2021. „Wprost” nagradza kobiety

We „Wprost” kibicujemy kobietom, a gala ShEO Awards jest tego świadectwem. Podczas tego wyjątkowego wydarzenia uhonorujemy kobiety, które wniosły do życia publicznego, biznesu, polityki, sportu i mediów ogromną wartość. Zapraszamy do śledzenia na żywo relacji z gali.

Nazwa ShEO Awards to połączenie dwóch słów: CEO – chief executive officer, dyrektor generalny oraz She – ona. Pierwsza gala ShEO Awards,odbyła się w 2019 roku. Gala ShEO Awards - do kogo trafią nagrody? W 2021 roku, po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, wręczymy statuetki kobietom, które przezwyciężyły strach, postanowiły zaryzykować i pójść niełatwą drogą realizacji własnych marzeń i ambicji. Tym samym wniosły do życia publicznego, biznesu, polityki, sportu, mediów i każdej dziedziny życia, ogromną wartość. Udowodniły, że ich sukcesy na różnych polach przewyższają te osiągane przy zaangażowaniu samych mężczyzn. Nagrody zostaną przyznane w 15 różnych kategoriach m.in. Gwiazda Sportu, Orędowniczka Równości, Ikona Kultury, Autorytet Medyczny, Liderka biznesu czy Gwiazda Mediów. Podczas uroczystości odbędzie się także inspirujący panel ekspercki o zdrowiu kobiet, którą poprowadzą wspólnie wiceminister zdrowia Anna Goławska, Aleksandra Wilk z Fundacji To się Leczy oraz Elżbieta Kozik, prezes Zarządu „Polskie Amazonki Ruch Społeczny”.