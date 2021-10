Widzew wykupi pomocnika z Lecha. „Musiałby się wydarzyć kataklizm, aby tak się nie stało”

Wygląda na to, że Juliusz Letniowski w końcu znalazł swoją przystań na dalszą część kariery. Ofensywny pomocnik jest obecnie wypożyczony do Widzewa z Lecha Poznań i wiele wskazuje na to, że niedługo może na stałe dołączyć do zespołu prowadzonego przez Janusza Niedźwiedzia.

Widzew Łódź przygotował się na wykupienie Juliusza Letniowskiego

O sytuację rozgrywającego zapytaliśmy samego Matuesza Dróżdża. Prezes, który piastuje to stanowisko od czerwca bieżącego roku, jest wielkim entuzjastą talentu tego zawodnika i chciałby, aby stał się on pełnoprawnym członkiem zespołu. – Ja w Julka bardzo mocno wierzę. Jest świetnym piłkarzem – usłyszeliśmy z ust sternika RTS-u. W umowie wypożyczenia Widzew zapewnił sobie opcję pierwokupu.

Łódzki klub wydaje się zdecydowany na taki ruch, o czym świadczy fakt, że na jego koncie zostały już odłożone środki z przeznaczeniem właśnie na pełne pozyskanie Letniowskiego. – Zabezpieczyliśmy sobie pieniądze na tę okoliczność – wyznał prezes. Nie została jednak sprecyzowana konkretna kwota, która miałaby zostać przelana na konto Lecha Poznań. 23-latek jest obecnie wyceniany na 400 tysięcy euro, lecz wątpliwe, aby kluby umówiły się na tak wysoką. Zwłaszcza że Dróżdż zapowiedział też oszczędzanie i „koniec z szastaniem pieniędzmi”.

Warunki, które muszą zostać spełnione, aby Letniowski został w Widzewie na dłużej, są jasne. – Musi utrzymać formę taką jak teraz przez cały sezon – stwierdził. – Musiałby się wydarzyć jakiś kataklizm, abyśmy go nie wykupili – dodał prezes RTS-u. Tym kataklizmem mogłaby być na przykład kolejna groźna kontuzja, ponieważ dawniej zdrowie nie dopisywało ofensywnemu pomocnikowi.

Kim jest Juliusz Letniowski?

Mniej więcej od półtora roku Letniowski nie może jednak na nie narzekać. W poprzednim sezonie rozegrał bowiem 25 meczów w Arce Gdynia, również na wypożyczeniu. Zdobył w nich 10 bramek oraz miał pięć asyst. Teraz po 10 występach zaliczył już po trzy trafienia i asysty. Wcześniej do Kolejorza trafił z Bytovii Bytów – w styczniu 2019 roku. W poznańskim zespole nigdy jednak nie zaistniał, a w pierwszej drużynie Lecha rozegrał jedynie sześć spotkań.

