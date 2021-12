„Lex TVN” jako recepta na problemy rządzących? Prof. Antoni Dudek: To są jakieś gry na dworze prezesa Kaczyńskiego

Na początku września Senat odrzucił nowelizację „ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji”. W uzasadnieniu podano, że „regulacja budzi wątpliwości Senatu (…) co do jej zgodności z art. 14 Konstytucji to jest wolnością środków społecznego przekazu w związku z art. 54 ust. 1 Konstytucji (wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji)”. Senat ocenił, że „nowelizacja narusza także konstytucyjnie chronioną sferę wolności działalności gospodarczej”.

Związani z opozycją politycy od początku wskazywali, że procedowanie „lex TVN” to zamach na niezależność mediów. W tym samym czasie politycy z obozu rządzącego deklarowali, że jest to sposób na uporządkowanie rynku medialnego w Polsce i jednocześnie odrzucali zarzuty dotyczące ewentualnego tworzenia furtki do wpływania na tę branżę.

Ekspresowe tempo prac nad „lex TVN” w Sejmie

Ciąg dalszy legislacyjnej drogi głośnego projektu, który zyskał miano „lex TVN”, rozegrał się ponad trzy miesiące później. W piątek 17 grudnia na godz. 13 zwołano posiedzenie komisji kultury, na którym została rozpatrzona uchwała Senatu we wspomnianej sprawie.

Biuro Legislacyjne przekazało, że regulamin niższej izby parlamentu wskazuje na potrzebę poinformowania o zwołaniu komisji trzy dni przed posiedzeniem. Posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus poinformowała, że dowiedziała się o posiedzeniu nieco ponad 20 minut przed rozpoczęciem obrad. W związku z tym wskazywała na wady organizacyjne, a także podnosiła, że posiedzenie w ogóle nie powinno się odbyć.

Jeszcze przed godz. 14 sejmowa komisja kultury, głosami posłów PiS, negatywnie zaopiniowała uchwałę Senatu w sprawie „lex TVN” i zarekomendowała Sejmowi odrzucenie weta. Tak się stało kilkadziesiąt minut później – niższa izba parlamentu odrzuciła weto Senatu i uchwaliła nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Teraz o losach noweli zadecyduje prezydent.

Andrzej Duda zawetuje „lex TVN”? „PiS próbuje ratować honor”