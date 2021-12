Działacz PZPN zdradził szczegóły negocjacji z Sousą. „Jesteśmy bardzo zadowoleni”

Trzy dni po tym, jak Paulo Sousa poinformował Cezarego Kuleszę o chęci rozwiązania kontraktu z PZPN, szef polskiej federacji zwołał nadzwyczajne posiedzenie zarządu. O jego efektach poinformowano w środę po godz. 20. „Jako Zarząd PZPN podjęliśmy jednogłośną decyzję o rozwiązaniu kontraktu z Paulo Sousą. W ramach porozumienia były selekcjoner zapłaci PZPN odszkodowanie zgodne z oczekiwaniami federacji” – przekazał Kulesza.

Paulo Sousa odchodzi. Działacz PZPN ujawnia szczegóły

Nieco więcej światła na negocjacje z Sousą rzuca nasz rozmówca z PZPN, który anonimowo zgodził się przekazać szczegóły na temat odszkodowania, jakie wypłaci Portugalczyk. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że negocjacje trwały od wtorku, ale działacze nie mogli ujawniać informacji ze względu na obowiązującą ich ciszę medialną.

Jak się okazuje, szkoleniowiec zapłaci polskiej federacji dwa miliony złotych. Co więcej, sztab Sousy nie będzie też otrzymywał miesięcznego uposażenia, które powinno być wypłacane do końca marca. Przypomnijmy, to właśnie do końca marca, a konkretnie do końca baraży przed mistrzostwami świata, obowiązywał kontrakt Portugalczyka z PZPN.

Nasz informator nie kryje satysfakcji z efektów negocjacji. Nie dość, że Sousa zapłaci dwa miliony złotych, to PZPN dodatkowo zaoszczędzi około 390 tys. euro (1,8 mln zł), jakie musiałby wypłacić Portugalczykowi i sztabowi na mocy umowy. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego rozwiązania – przekazał działacz PZPN.

