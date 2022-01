Czy w Lechu Poznań istnieje życie po Jakubie Kamińskim? Półroczny poligon doświadczalny Kolejorza

Johan Cruyff mawiał, że nigdy nie widział, aby worek pieniędzy strzelił gola i w pewnym sensie pasuje to do sytuacji Lecha Poznań. Można cieszyć się, że zarobi krocie na swoim wychowanku, czyli Jakubie Kamińskim, lecz powstaje pytanie – co zrobić, gdy sprzeda się już wszystkie młode gwiazdy? Przed takim dylematem poniekąd stanął Kolejorz.

10 stycznia był bardzo ważnym dniem dla Lecha Poznań. Właśnie wtedy VfL Wolfsburg wykupił Jakuba Kamińskiego za 10 milionów euro. Piłkarz nie krył ekscytacji tym faktem, pion sportowy na pewno czuł dumę z wypromowania go, ośmiocyfrowa kwota musiała spodobać się klubowej księgowej. Trudno dziwić się temu wszystkiemu, aczkolwiek na transfer Kamińskiego warto spojrzeć też z innej, szerszej perspektywy. Transfer Jakuba Kamińskiego do Wolfsburga kończy pewną epokę Kamiński jest bowiem ostatnim zawodnikiem z wyjątkowo zdolnej generacji, która w ostatnich latach zachwycała fanów Lecha i nie tylko. Latem 2021 roku odszedł Tymoteusz Puchacz (do Unionu Berlin), spieniężono także Jakuba Modera (Brighton), Kamila Jóźwiaka (Derby County) i Roberta Gumnego (Augsburg). Łącznie poznaniacy zarobili na nich ponad 130 milionów złotych. Żaden inny polski klub na międzynarodowym rynku transferowym nie wyrobił sobie takiej marki jak Kolejorz. Z drugiej strony da się zrozumieć rozżalenie fanów wielkopolskiej ekipy, którzy już nie będą oglądali utalentowanych zawodników w barwach ich ukochanego zespołu. Ba, ich zasępienie w tym temacie często ma również drugie dno. Skrzydłowy był bowiem ostatnim przedstawicielem tego wyjątkowo utalentowanego pokolenia. Zdaje się, że kiedy Kamiński latem przejdzie na stałe do Wolfsburga, domknięty zostanie pewien cykl.