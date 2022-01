Robert Lewandowski laureatem nagrody Człowiek Roku „Wprost” 2021

Tegoroczna gala w hotelu Renaissance w Warszawie miała niezwykły, bo jubileuszowy charakter. „Wprost” po raz 30. przyznał nagrodę Człowieka Roku. Decyzją redakcji za „wybitne osiągnięcia sportowe, popularyzowanie zdrowego trybu życia, wielkie serce i działalność charytatywną oraz za promowanie Polski w świecie” wyróżniony został Robert Lewandowski.

„Ubiegły rok był dla niego rokiem rekordów. A w ostatnich paru latach pobił ich już w sumie kilkadziesiąt i nie sposób ich wszystkich wymienić na jednym wydechu. Jest wzorem do naśladowania dla milionów ludzi. Szczególnie młodych, którzy dopiero zaczynają swoją karierę. Zasypiają z jego plakatem nad łóżkiem, marząc o tym, że pewnego dnia będą tacy jak on, że im też się uda. Jest inspiracją dla nas wszystkich, że mimo wszelkich przeciwności, przegranych, spadków formy można uczciwie odnieść gigantyczny sukces. I nie potrzeba do tego ani pieniędzy, ani znajomości. Wystarczy ciężko pracować” – uzasadniała swój wybór redakcja.

Nagroda „Wprost” dla Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski w podziękowaniu za nagrodę podkreślał, jak ważną rolę pełni dyscyplina, której jest ambasadorem. – To wyróżnienie pokazuje, że droga, którą wybrałem kilkanaście lat temu, jest słuszna. A to, co robię również poza boiskiem jest zauważane i doceniane – mówił najlepszy polski piłkarz, dziękując za tytuł Człowieka Roku 2021 Wprost.

Od wielu lat swoją postawą, zarówno w sporcie, jak i poza nim, staram się inspirować najmłodszych i pokazywać, że od marzenia do sukcesu dzieli nas jedna rzecz: systematyczna i ciężka praca – dodawał kapitan reprezentacji Polski.

– Zdaję sobie sprawę, ile par oczu jest zwróconych na nas: piłkarzy. W końcu piłka nożna jest najpopularniejszą dyscypliną na świecie. Jestem dumny, że godnie ją reprezentuję, czego dowodem jest otrzymanie nagrody Człowieka Roku - wskazał Lewandowski. – Nagrodę traktuję jako wyraz uznania nie tylko dla moich osiągnięć, ale również jako wyraz wsparcia dla całego środowiska sportowego – zaznaczył Robert Lewandowski. Podkreślił, że sport, zwłaszcza w okresie pandemii, jest ważnym źródłem pozytywnych emocji.

Emocji związanych z gwiazdami sportu podczas jubileuszowej gali „Wprost” nie brakowało. Z okazji 30-lecia nagrody Człowieka Roku w tej dziedzinie wyróżniona została Anita Włodarczyk. Statuetkę w kategorii kultura odebrała Katarzyna Figura, a biznes – Ryszard Florek. Za polityczne dokonania doceniony został prezydent Lech Kaczyński.