Tytuł Człowieka Roku „Wprost” 2021 przyznany. Oto, jak wyglądała gala wręczenia nagród

Tytuł Człowieka Rokujest przyznawany przez redakcję „Wprost” nieprzerwanie od 1991 roku. To jedna z najstarszych i najważniejszych nagród medialnych w Polsce. W poniedziałek, 24 stycznia, „Wprost” wręczył ją już po raz trzydziesty. W ostatnich trzech dekadach w gronie laureatów znaleźli się premierzy, prezydenci, nobliści, działacze opozycji, społecznicy czy sportowcy.

Robert Lewandowski Człowiekiem Roku 2021

W tym roku padło znów na tę ostatnią kategorię. Człowiekiem Roku 2021 został Robert Lewandowski, kapitan polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Nagrodę przyznano mu za wybitne osiągnięcia sportowe, działalność charytatywną, promowanie wizerunku Polski za granicą oraz popularyzowanie zdrowego trybu życia.

–Jest wzorem do naśladowania dla milionów ludzi. Szczególnie młodych, którzy dopiero zaczynają swoją karierę. Zasypiają z jego plakatem nad łóżkiem, marząc o tym, że pewnego dnia będą tacy jak on, że im też się uda. Jest inspiracją dla nas wszystkich, że mimo wszelkich przeciwności, przegranych, spadków formy można uczciwie odnieść gigantyczny sukces. – brzmiał fragment laudacji.

Robert Lewandowski, dziękując za wyróżnienie, nie ukrywał, że zdaje sobie sprawę, jak wiele par oczu jest dzisiaj zwróconych na piłkarzy:

„W końcu piłka nożna jest najpopularniejszą dyscypliną sportową na świecie. I jestem dumny, że godnie ją reprezentuję. Czego dowodem jest właśnie nagroda Człowieka Roku. Nagrodę tę traktuję nie tylko jako wyraz uznania dla moich osiągnięć, ale jako wyraz wsparcia dla całego środowiska sportowego, bo sport powinien zawsze łączyć, a nie dzielić, dostarczać pozytywnych emocji”.

Dwa jubileusze w jednym

Podczas poniedziałkowej gali nałożyły się na siebie dwa jubileusze ważne dla „Wprost”. 30-lecia nagrody Człowieka Roku oraz 40-lecia samego tygodnika „Wprost”, którego pierwszy numer ukazał się w 1982 roku. Katarzyna Gintrowska, prezes spółki PMPG Polskie Media, wydawca „Wprost”, mówiła:

„W pierwszym wydaniu tygodnika „Wprost”, który ukazał się 5 grudnia 1982 roku jego dziennikarze napisali: «Nie chcemy gubić spraw ważnych i nam bliskich w powodzi słów. Nie chcemy składać deklaracji bez pokrycia. Jedno możemy obiecać naszym czytelnikom - może to się czasem nie udawać, ale zawsze będziemy się starać pisać w p r o s t». Słowa te stały się i stanowią po dziś dzień credo redakcji „Wprost”. Przez lata, „Wprost” stał się symbolem rzetelności, jakości i niezależności dziennikarskiej. Jego 40-lecie nie byłoby możliwe bez ciężkiej pracy i trudu, ale także odwagi wielu dziennikarzy, którzy tworzyli tytuł. Wychowankowie „Wprost” pracują dziś niemal w każdej redakcji w Polsce. Wartości, którym hołduje „Wprost” są niezmienne. Ale świat się zmienia. Zmieniają się media. Zmienia się droga, którą docieramy do naszych czytelników. „Wprost” doskonale wykorzystuje szansę, którą oferuje cyfryzacja. Jesteśmy największym tytułem opinii w Polsce. Docieramy do 7 mln użytkowników Internetu. Jesteśmy prawie tak duzi jak pozostałe serwisy tygodników opinii razem wzięte. I co ważne dalej dynamicznie rośniemy!”

Nagrody 30-lecia

Z okazji 30-lecia nagrody Człowieka Roku przyznano specjalne wyróżnienia w czterech kategoriach: kultura, biznes, sport oraz polityka.

W tej pierwszej nagrodę otrzymała Katarzyna Figura.

– Gdy w 1991 r. tygodnik „Wprost” po raz pierwszy wybierał Człowieka Roku, ona na swoim koncie miała już role u Piwowarskiego, Koterskiego, Machulskiego czy Kieślowskiego. Uchodzi za jedną z najwybitniejszych polskich aktorek, za ikonę kina, artystyczne spełnienie marzeń wielu reżyserów. – brzmiał fragment laudacji.

– W dzisiejszych trudnych czasach kultura i sztuka jest tą przestrzenią, gdzie możemy się spotkać, odnaleźć i zrozumieć. Chciałam zadedykować tę nagrodę wspaniałej artystce Barbarze Krafftównej, która wczoraj odeszła. Barbara była niezwykłą aktorką, która reprezentowała naszą sztukę od tylu lat nie tylko w Polsce, ale i poza granicami. Miałam szansę pracować z Barbarą w Teatrze Dramatycznym w spektaklach reżyserowanych przez Pawła Miśkiewicza „Peer Gynt. Szkice z dramatu Henryka Ibsena” i „Alicja”. To była niezwykła praca, zresztą wszystko co stworzyła Barbara było wspaniałe i podkreślało, jak ważna jest dla nas kultura i sztuka - powiedziała na gali Katarzyna Figura.

W kategorii biznes nagrodę Przedsiębiorcy 30-lecia otrzymał Ryszard Florek, założyciel i prezes nowosądeckiego Fakro, drugiego największego producenta okien dachowych na świecie. Z małego zakładu stworzył globalnego giganta. Jego produkty są sprzedawane na ponad 50 rynkach. Przedsiębiorca od lat walczy o lepsze warunki do prowadzenia biznesu w Polsce, doradza kolejnym rządom i premierom, postuluje zmiany podatkowe, tłumaczy, dlaczego Polacy ciągle zarabiają mniej niż Niemcy i jak to zmienić. Propaguje ideę kapitału społecznego, zachęca do współpracy całego społeczeństwa w ramach budowania silnej Polski.

Sportowcem 30-lecia została Anita Włodarczyk. Wybitna polska lekkoatletka ma na swoim koncie cztery triumfy na mistrzostwach świata, pięć medali mistrzostw Europy oraz trzy złote medale olimpijskie zdobyte na trzech kolejnych igrzyskach. To czyni ją pierwszą lekkoatletką w historii z takim osiągnięciem.

– Dla mnie to bardzo szczególna nagroda, bo człowiek jest przyzwyczajony do otrzymywania medali. Gratuluję wszystkim pozostałym laureatom. Cieszę się, że mogę być inspiracją dla Polaków. – dziękowała rekordzistka świata w rzucie młotem.

Politykiem 30-lecia został prezydent Lech Kaczyński. 14 lat temu ostrzegał przed rosyjskim imperializmem, na który nie powinno być międzynarodowej zgody. Dzisiaj, kiedy mierzymy się z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy, a świat coraz głośniej mówi o inwazji Rosji na Ukrainę, przypominają się jego słowa wypowiedziane w 2008 roku w Tbilisi:

„Świetnie wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę”.

Nagrodę w imieniu brata odebrał Jarosław Kaczyński. – Chociaż był często na drugim planie, był człowiekiem skromnym i cichym, to potrafił oddziaływać na bieg wydarzeń – mówił podczas gali prezes Prawa i Sprawiedliwości

Nagrody specjalne

Z okazji 40-lecia „Wprost” wydawca tygodnika postanowił również przyznać trzy nagrody specjalne.

Nagrodę w kategorii „Lider przemian” otrzymała spółka PKN Orlen. Spośród wszystkich innych spółek to właśnie ta najszybciej zorientowała się skąd wieje wiatr i przestawia swój biznes na zielone tory. Chce budować turbiny wiatrowe, małe reaktory jądrowe, gigantyczny kompleks olefin albo Mazowiecką Dolinę Wodorową. Jednak tym głównym, najważniejszym celem jest budowa silnego koncernu multienergetycznego, który będzie w stanie, jak równy z równym, walczyć z globalną konkurencją i przeznaczać miliardy złotych na inwestycje w zeroemisyjną energetykę.

– Koncern, który będzie mógł mieć ponad 200 mld zł przychodów ma możliwość wykonania transformacji energetycznej, ma możliwość wprowadzania nowoczesnych technologii, zawiązywania sojuszy gospodarczych, dostępu do nowoczesnych metod finansowania – powiedział podczas gali Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Nagrodę w kategorii „Instytucja zaufania publicznego” otrzymał PKO Bank Polski. Dzisiaj to najcenniejsza spółka notowana na warszawskiej giełdzie, której zaufało 11 mln klientów indywidualnych, pół miliona firm i kilkaset samorządów.

– Z pełnym zaufaniem nasi klienci powierzają nam swoje środki finansowe i również z pełnym zaufaniem wspólnie z przedsiębiorcami realizujemy ich plany rozwojowe. Już od ponad 100 lat bank doskonale realizuje swoją misję, towarzysząc Polkom i Polakom na każdym etapie ich życia – powiedziała podczas gali Iwona Duda, wiceprezes zarządu PKO BP.

Nagrodę w kategorii „Mecenas sportu i kultury” otrzymał Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Firma istnieje na polskim rynku już 65 lat i co roku przeznacza setki milionów złotych na polski sport i kulturę. Dzięki tym środkom wybudowano i zrewitalizowano tysiące obiektów oraz urządzeń sportowych, a także zrealizowano tysiące projektów związanych z kulturą – od renowacji obiektów po organizację międzynarodowych wydarzeń.

– Pokazywaliśmy Polakom, jak ważną misję i rolę spełnia Totalizator Sportowy w Polsce, a więc tak naprawdę pokazywaliśmy im, jak ważą rolę spełniają role spełniają oni sami poprzez korzystanie z naszej oferty. To nasi klienci są największymi mecenasami sportu i kultury w Polsce – mówił Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego.

Uroczysta gala odbyła się w warszawskim hotelu Renaissance tuż obok Lotniska Chopina. Pojawili się na niej przedstawiciele rządu, świata biznesu, sportu czy kultury. Wydarzenie było prowadzone w trybie hybrydowym. Większość gości odbierających nagrody pojawiła się na gali osobiście, a część z nich, z racji na obostrzenia covidowe, dziękowała za wyróżnienie w formie wideo.