Patrycja i Andrzej Sołtysikowie o in vitro: „Nie mówcie nam, że następnym razem się uda”

Agnieszka Burzyńska-Sychowicz, „Wprost”: Kiedy po raz pierwszy usłyszałaś, że możesz mieć problem z zajściem w ciążę?

Patrycja Sołtysik: Byliśmy parą już jakiś czas i zdecydowaliśmy, że chcemy mieć dziecko. Staraliśmy się zajść w ciążę naturalnie, ale równolegle też zdecydowaliśmy się przebadać. Zrobiliśmy to razem. Już przy pierwszych wynikach okazało się, że po stronie Andrzeja nie jest tragicznie, ale nie jest też najlepiej i że u mnie też mogą być jakieś komplikacje.

Andrzej Sołtysik: U mnie to była prosta diagnoza: Plemniki ok, ale nieruchliwe. Byłem w pewnym wieku, prowadziłem pewien styl życia, byłem ciężkim palaczem, więc te obciążenia powodowały, że tak się działo z jakością mojego nasienia.

P.S.: Mój przypadek był bagatelizowany, wszędzie słyszałam, że przecież jestem młoda, nic złego się nie dzieje, mam czas na ciążę. A jednak się nie udawało i kolejne badania generowały więcej pytań niż odpowiedzi.

A.S.: To było 10 lat temu, Pati miała 22 lata.

P.S.: A prawda była taka, że od dłuższego czasu zmagałam się z poważną chorobą, tylko nie byłam prawidłowo zdiagnozowana. Po kilku nieudanych inseminacjach trafiliśmy do kliniki in vitro, tam po zabiegu laparoskopii dowiedziałam się, że cierpię na endometriozę – chorobę, z którą będę się borykać do końca życia.

Czytaj też:

Objawy niepłodności u kobiet są nieoczywiste. Jak je rozpoznać?

P.S.: Płakałam, czułam, że nie jestem w pełni wartościową kobietą. Nie uważam, że każda z nas musi mieć dziecko, ale każda powinna mieć możliwość bycia mamą, a to zostało mi odebrane.

Trochę też w to nie dowierzałam, ale potem, przygotowując się do procedury in vitro, przekonałam się, jak poważna jest to sprawa i że to już nie jest staranie o dziecko, ale walka o zajście w ciążę.

Andrzeju, jak ty reagowałeś?

A.S.: Pojawiła się bezradność, bezkresna bezradność. Myślałem sobie: Jestem stary, przegapiłem swój czas.