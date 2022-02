Zbadano wpływ zabawy lalkami na rozwój dzieci. To dlatego wygrywają z tabletami

Kiedy w lipcu 2020 roku brytyjska agencja OnePoll zadała pytanie 15 tysiącom rodziców dzieci w wieku od 3 do 10 lat w 22 krajach, czego się najbardziej boją w związku z COVID-em, 70 proc. z nich odpowiedziało: „boję się, że moje dziecko nie nauczy się nawiązywać prawidłowych relacji z innymi”. Czy to jest uzasadniony strach? Jak najbardziej. Zasłanianie twarzy maseczkami, zamknięcie w domach, ograniczenie mobilności i spotkań z rodziną czy znajomymi – skutecznie zmniejszyło możliwości kontaktów społecznych.

Psychologowie rozwojowi podkreślają, że jeżeli dziecko nie trenuje określonych umiejętności – po pewnym czasie zaczyna się ich bać. Dlatego powrót do szkoły dla wielu dzieci wiązał się z tak olbrzymim stresem. Po prostu zapominały, jak to jest być razem z innymi.

Co jest najlepszym trenerem „społecznego mózgu”?

Dwa lata temu neurobiolodzy z Centrum Nauk i Rozwoju Człowieka na Uniwersytecie Cardiff we współpracy z Barbie® zaczęli badanie, w którym po raz pierwszy wykorzystano neuroobrazowanie do zbadania wpływu zabawy lalkami. W ich trakcie porównywano reakcje zachodzące w mózgach dzieci w trakcie zabawy lalkami i tabletami – samodzielnej, jak i w towarzystwie. Grupa badawcza obejmowała dziewczynki i chłopców w wieku od 4 do 8 lat.

Co się okazało?