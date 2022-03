Ksiądz z Zosina: Nie przywoźcie już żadnych ubrań na granicę!

Ksiądz Michał Efner z parafii w Strzyżowie organizuje pomoc dla uchodźców przekraczających przejście graniczne w Zosinie w województwie lubelskim. On i jego parafianie są tu niemal od początku wojny na Ukrainie.

Katarzyna Świerczyńska, „Wprost”: Kiedy byłam w Zosinie w poniedziałek, staliście tam białym busem z gorącą herbatą, środkami higieny i prowiantem, który każdy mógł wziąć na dalszą drogę…

Ksiądz Michał Efner: Teraz mamy już 120-metrowy namiot Caritasu. To się nazywa Namiot Nadziei. We wtorek policja kazała wszystkim się przenieść z placu pod szlabanami ze względów bezpieczeństwa. Teraz wszyscy wolontariusze stoją kawałek dalej od samego przejścia, na skrzyżowaniu w Zosinie. Nie ma też już tego targowiska ubrań, jak ja to nazywam, staraliśmy się to wszystko jakoś posortować i popakować, i prosimy, nie przywoźcie już żadnych ubrań na granicę!