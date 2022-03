Orbitowski: „Nie lubię bagatelizowania Kai Godek. Ona nie cofnie się przed niczym”

Mamy wojnę i największy kryzys humanitarny od lat czterdziestych zeszłego wieku, więc sępy wylatują na żer. Organizacja Kai Godek powitała ofiary agresji Putina kłamliwymi ulotkami na temat aborcji i szczerze chciała, by zgwałcone kobiety zamiast do ginekologa zasuwały do kruchty.

W cieniu wojny dokonują się rzeczy mniejsze, aczkolwiek istotne. Na przykład rząd odwołał pandemię, rezygnując z ostatnich obostrzeń. Internet w odpowiedzi zdziwił się, że jakiekolwiek wciąż były. Polska władza w tym zakresie przypomina mi króla z „Małego księcia”, który rozkazywał słońcu, aby wschodziło, wyczekując jednak odpowiedniej chwili.