Codziennie przybywa 1500 uchodźców. Szef rady obwodu dniepropietrowskiego: Rosja to kraj – terrorysta

Karolina Baca-Pogorzelska: Jak obecnie wygląda wojenna sytuacja w waszym obwodzie? Niedawno na własne oczy mogliśmy zobaczyć, co Rosjanie robią m.in. w rejonie zełenodolśkim, niedaleko Krzywego Rogu, gdzie są jakieś 6 km od miasta.

Mykoła Łukaszuk: W nocy z czwartku na piątek w naszym obwodzie ostrzelane zostały trzy rejony. Nikopolski, m.in. huraganami i pociskami fosforowymi. Drugie miejsce to parkowy teren miasta Zełenodolśk w rejonie krzyworoskim. Nie rozumiem, czego oni (Rosja – red.) tam szukali, bo to miejsce, gdzie odpoczywają mieszkańcy Zełenodolśka, bawią się z dziećmi, uprawiają sport – tam był ostrzał artyleryjski. I trzecie miejsce, gdzie z kolei przyleciała rakieta, to rejon synelnikowski – spadła na szkołę, gdzie doszło do poważnych zniszczeń. DSNS (Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych – red.) wciąż pracuje na miejscu i przeczesuje zawały, dlatego informacji o ofiarach jeszcze nie mamy (stan na 14.00 w piątek – red.), a jeśli będą, to będziemy o tym informować.

Przez ostatni tydzień nie było dnia, by rejon Krzywego Rogu nie został ostrzelany. A teraz znowu jest ostrzał artyleryjski i z powietrza rejonu synelnikowskiego, choć w ostatnim miesiącu można było zauważyć tak pewne uspokojenie sytuacji, ale znów się ona zaognia. Granice naszego obwodu są dobrze strzeżone, ale to nie chroni przed rosyjskim terrorem rakietowym. Nie mam na to słów. Rosja powinna być traktowana jako kraj – terrorysta.

A czy liczyliście albo szacowaliście już koszty zniszczeń okupanta od 24 lutego?

W czwartek spotkały się władze naszego regionu z udziałem m.in. zastępcy szefa gabinetu prezydenta, Kyryła Tymoszenko i szefów obwodów i omawiany był plan odbudowy kraju. Na nasze szczęście można powiedzieć, że nasze zniszczenia w porównaniu do obwodów kijowskiego, charkowskiego czy donieckiego są niewielkie.

Oczywiście musimy myśleć, gdzie ludzie, którzy do nas przyjechali będą mieszkać. Na razie wielu jest na własnym utrzymaniu i nie są na utrzymaniu obwodu, ale trzeba już myśleć na zapas. Oczywiście, że będziemy też myśleć o kosztach odbudowy w naszych najtrudniejszych rejonach, ale na to przyjdzie czas.

Spotkaliśmy się w Dnieprze po raz pierwszy w marcu. Wtedy mówił Pan, że szykujecie się nawet na 1-2 mln uchodźców z Donbasu. Ta liczba nie była wówczas aż tak wielka, ale ewakuacja Donbasu nie zakończyła się tak naprawdę do dziś. Każdego dnia o 16. 30 z Pokrowska w obwodzie donieckim wyjeżdża pociąg ewakuacyjny do Dniepra. Jak dziś wygląda sytuacja uchodźców z Donbasu, którzy przyjeżdżają do obwodu dniepropietrowskiego?

Znaczna większość tych ludzi zostaje w naszym obwodzie i wcale nie wyjeżdża do zachodniej Ukrainy. Czemu? Jesteśmy regionem przemysłowym. Kilkadziesiąt przedsiębiorstw z Donbasu przeniosło do nas swoje interesy. A my rozumiemy, że wszyscy jesteśmy „jednym ciałem”, po prostu jednością w Ukrainie. W związku z tym ludzie mają możliwość zatrudnienia się w przemyśle, wielu ludzi znajduje swoje miejsce w naszych gminach.

Również wiele osób z obwodu chersońskiego znajduje pomoc w gminach rejonu Krzywego Rogu. Tam również otrzymują pomoc humanitarną. I teraz mamy sytuację, w której u nas zostają ludzie z obwodów charkowskiego, donieckiego, Ługańskiego i chersońskiego, a jednocześnie z zachodniej Ukrainy wracają ci, którzy wyjechali z naszego obwodu.

A można mniej więcej obliczyć ten napływ ludzi do obwodu dniepropietrowskiego?

Jeśli popatrzymy na dynamikę ostatnich dwóch tygodni, to wychodzi nam 10 tysięcy ludzi na tydzień, mniej więcej 1000 - 1500 osób na dobę, które zostają w naszym obwodzie.







