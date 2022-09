„I weź tu jedź 50 km/h...”. Kierowcy w sieci lamentują: Nie będzie paczki na czas, ani bułeczek

Ja nawet rozumiem ten szok po 30 latach wyrabiania nawyku, że prawo prawem, ale na drodze to akurat niespecjalnie trzeba brać przepisy pod uwagę. Jednak to, co wylało się do sieci 17 września – gdy weszła w życie druga część reformy nadzoru wprowadzająca recydywę i 15 punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia – przeszło moje najśmielsze oczekiwania.

Poniżej tylko mała próbka komentarzy w postach na facebookowym profilu aplikacji do informowania o kontrolach drogowych w Polsce.