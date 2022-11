Michniewicz zmienił nastawienie przed Argentyną. Langier: Selekcjoner zaczął unikać mediów

Oglądanie programu i czytanie całości treści w dniu premiery nowych odcinków dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników korzystających z „WPROST PREMIUM”.



Po dwóch meczach reprezentacja Polski ma na koncie cztery punkty i jest liderem grupy C, jednak awansu do fazy play-off jeszcze sobie nie zapewniła. Zdążyła jednak, zwłaszcza po pierwszym meczu z Meksykiem, wywołać dyskusje na temat tego, czy pragmatyczna i wyrachowana gra to jedyne, na co ją stać.

– Na tych mistrzostwach świata styl mnie osobiście nie interesuje. Tutaj liczą się tylko punkty. Jest to jednak o tyle niebezpieczne, że pamiętajmy, że Paulo Sousa próbował grać dobrym stylem. Mimo że zdobył jeden punkt na Euro 2020, to nie został zwolniony, bo było widać jakiś progres w grze. Natomiast jeżeli Michniewicz postawił wyłącznie na wynik, nie na styl, i nie osiągnie tego wyniku, to nie będziemy mieć ani wyniku, ani rozwoju kadry. Reprezentacja w tym momencie się nie rozwija. Bez wyniku trudno będzie bronić Czesława Michniewicza – mówi w najnowszym odcinku programu „Mówiąc Wprost” Przemysław Langier, dziennikarz portalu Goal.pl.