Mentzen o premii dla piłkarzy: Jeśli premier obiecał, to ona im się należy

W ostatnich dniach głośno zrobiło się o premii, którą piłkarzom reprezentacji Polski miał obiecać premier Mateusz Morawiecki. Chodzi o co najmniej 30 mln złotych. Szef rządku komplementował występ zawodników na mundialu w Katarze i twierdził, że „premia się należy naszym piłkarzom, ponieważ wyszli z grupy, ogólnie grali naprawdę nieźle”. Ostatecznie rząd nie przekaże tych pieniędzy reprezentantom, o czym Morawiecki poinformował w mediach społecznościowych.

– Jeżeli premier obiecał piłkarzom premię, to ona im się należy. Pytanie tylko, kto za to zapłaci i w czyim imieniu to obiecał. Czy powinien im to obiecać? Tu mam daleko idące wątpliwości. Polskie finanse publiczne nie są w najlepszym stanie i premia dla piłkarzy, którzy nie zdobyli mistrzostwa, jest przesadzona – twierdzi w kolejnym odcinku programu „Mówiąc Wprost” Sławomir Mentzen, prezes partii Nowa Nadzieja (dawniej KORWiN).

