Zaskakujące informacje o budżecie na pomoc Ukrainie. „Niemieckie instytucje rozdysponowały całość”

W piątek 24 lutego minie dokładnie rok od ataku Rosji na Ukrainę. Prezydent USA Joe Biden na kilka dni przed rocznicą odwiedził Kijów, gdzie spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim, a następnego dnia wygłosił przemówienie w Warszawie, w którym padły m.in. słowa uznania wobec Polaków. – Spójrzcie co zrobiliście do tej pory, wasza hojność, wasza gotowość do otwarcia waszych serc, domów, to jest niezwykłe – mówił do tłumu zgromadzonego przy Zamku Królewskim.

Pomoc wschodniemu sąsiadowi nadal trwa, a Polska znajduje się w czołówce państw wspierających Ukrainę. – Wielkość pomocy dla Ukrainy nie słabnie. Jest wręcz przeciwnie – wiele krajów ją intensyfikuje. To ważne dla nas, bo widząc nasze zaangażowanie, inne kraje idą w nasze ślady. Nasza pomoc ma wiele wymiarów – to m.in. odbudowa infrastruktury krytycznej. Byliśmy pierwszymi, którzy dostarczyli tego typu pomoc – przyznaje w programie „Mówiąc Wprost” prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski

