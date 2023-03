Joanna Przetakiewicz: Pieniądze są wszystkim. Kocham luksus z wzajemnością

Wiktor Krajewski: Z opublikowanego w styczniu badania CBOS wynika, że 75 procent Polaków jest zadowolonych ze swojego życia, 20 proc. średnio, a 3 proc. wcale. Dziwi cię taki stan rzeczy?

Joanna Przetakiewicz: Zdaję sobie sprawę, że bardzo często odpowiedzi udzielane w badaniach opinii publicznej nie są szczere i mają się nijak do tego, jak naprawdę czujemy i jakie są nastroje społeczeństwa. Ludzie wstydzą się mówić, co tak naprawdę myślą. Krępuje ich wyjawianie prawdy o sobie, swoich potrzeb, przyznawanie się do tego, że coś im w życiu nie wyszło. Nawet jeśli badanie ma charakter anonimowy.