Wadowice papieża bronią, ale koncertu już nie. „Scena jak na sylwestra w Zakopanem”

Irek nie podejrzewał, że kiedykolwiek zobaczy Edytę Górniak z okien własnego mieszkania. Podobnie resztę gwiazd, które wystąpią na wielkim koncercie ku czci Jana Pawła II. Przygotowaniom Irek też przygląda się od samego początku, bo mieszka przy wadowickim rynku. Trudno mu zliczyć, ile ciężarówek ze sprzętem kursowało wokół bazyliki. – Ale nie podoba mi się to wszystko. Strasznie na pokaz jest zrobione, ogromne pieniądze musieli wydać – krzywi się.

– Jakaś setka ludzi tu pracuje, cały tydzień to układali, scenę zbudowali jak na sylwestra w Zakopanem. I po co? Dwie godziny koncertu, coś pośpiewają i trzeba będzie to zbierać – prycha Irek. – Jak przyjedzie Kaczyński, Morawiecki i cała reszta, do tego tysiąc policjantów, to nawet nikt się nie dopcha do tej sceny.

Irek patrzy, jak turyści przysiadają na ławkach z zapakowanymi w plastikowe pudełka kremówkami. Niektórzy nie wiedzieli nawet o koncercie. Tak jak Robert, który w Wadowicach był ostatnio trzydzieści lat temu. Akurat przejeżdżał niedaleko, więc wpadł zobaczyć, co się zmieniło. Turyści ze Słowenii objeżdżają okolice Krakowa, jednym z punktów programu są Wadowice. Teraz kluczą między kablami i agregatami, żeby zrobić zdjęcie pomnika papieża. Nagle poruszenie wywołuje czarny Rolls Royce. Grupa nastolatków szybko rozpoznaje kierowcę. Okazuje się, że przyjechał Marcin Najman.

– Karol Wojtyła jest dla mnie wielkim autorytetem – oznajmia stanowczo Irek. – Mojego brata bierzmował, jako papież zjednoczył Europę, pielgrzymował po całym świecie. Byłem nawet u niego na audiencji, gdy pracowałem we Włoszech. Mam zdjęcie – chwali się. – Tusk i TVN mówią o ukrywaniu pedofilii, ale mi się wydaje, że trzeba dać papieżowi spokój. Co to wszystko da osiemnaście lat po jego śmierci? Po o co w tym grzebać?

„Inicjatywa słuszna, ale po co taki rozmach?”

Scenę ustawiono tuż przed bazyliką. Organizatorzy – czyli TVP, Polskie Radio, gmina Wadowice i Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II – tłumaczą, że koncert to „wydarzenie religijne”, na które przyjść może każdy. Tylko najlepiej godzinę wcześniej, aby zdążyć przejść przez bramki do strefy koncertowej.

Mieszkańcy przygotowywania obserwowali już dzień wcześniej. Wśród nich Anna. – Jednym się podoba, bo chodzi o papieża, drugim nie, bo widzą polityczne tło – mówi. – Mnie się nie podoba, że to jest takie wielkie. Inicjatywa słuszna, ale po co aż taki rozmach? – zastanawia się. – Nie podoba mi się też to, że kończy się Wielki Post, zaczyna Wielki Tydzień. Powinna być droga krzyżowa, ale ją odwołali przez koncert – mówi dalej.

Czytaj też:

Ekke Overbeek: marsze papieskie będą w dużej mierze w obronie ukrywających pedofilię

– Zastanawiam się też, dlaczego lokalnych artystów bardziej nie zaangażowali? Przecież nasze dzieci mogłyby „Barkę” zaśpiewać. Mój syn już śpiewał w muzeum Jana Pawła II na 100-lecie urodzin. Wtedy też była transmisja w telewizji. Poza tym na pewno by zaoszczędzili, gdyby więcej naszych wzięli – obrusza się. – Ale przede wszystkim nie powinni w tę całą awanturę wciągać naszego papieża. To przecież polityka, teraz przed wyborami tym bardziej – stwierdza.

– Tylko zarzuty są poważne. Tuszowanie pedofilii – zauważam.

– Zawsze było tak, że zamiatali to w Kościele pod dywan. Może papież nie mógł niczego z tym zrobić? – ucina Anna. – Dla mnie Jan Paweł II był, jest i będzie niezwykłą postacią. Uważam, że zamieszani byli wszyscy, przecież nie tylko on o tym wiedział. Moim zdaniem papieża nie da się zniszczyć. Chce to zrobić garstka ludzi, ale jego autorytet jest nie do podważenia – dodaje po chwili.

Pustki na jarmarku. „Nic nie idzie”

Z głośników huczy skoczne „ojcze, prowadź mnie” na zmianę z „Jezu fam tobie”, wokół sceny powiewają polskie i papieskie flagi. Kawałek dalej na rynku działa też wielkanocny jarmark. Kilka budek z rękodziełem i jedzeniem, z których znużeni sprzedawcy przyglądają się przechodniom.

– Nic nie idzie – narzeka Piotr, jeden ze sprzedawców. W swojej ofercie ma wielkanocne koszyczki, kilka kolorowych stroików i wieńców. – Przyjechały ze dwie wycieczki, ale takie na jeden dzień. Może do jedzenia coś kupią, ale rękodzieło – wzdycha. – Ludzie wolą do marketu pojechać i taniej wziąć, wiadomo. Do tego niedziela handlowa jest.

– Może przed koncertem coś się ruszy – łudzi się sprzedawca z sąsiedniej budki.

– Ale gdzie tutaj ktoś stanie? Ile ludzi wejdzie? Miejsca mało, scena i sprzęty zajmują pół placu, jeszcze VIP-y muszą się zmieścić – macha ręką Piotr.

Pomiędzy budkami przechadza się też Jacek, jeden z mieszkańców Wadowic. – Jako Polak muszę powiedzieć, że papieża trzeba bronić. Nie mieliśmy drugiego takiego człowieka w historii, a on sam przecież już się nie obroni – próbuje przekrzyczeć dudniące głośniki. – Ale w tym wszystkim więcej polityki jest, to prawda. Ja koncert nie przychodzę, w telewizji wolę zobaczyć.

„To nie jest w obronie papieża, tylko żeby sobie poparcia dodać”

Lokalne media przez ostatnie dni żyły doniesieniami o tym, kto w niedzielę odwiedzi Wadowice. Najpierw pojawiła się informacja, że na koncert przyjdzie prezes PiS Jarosław Kaczyński, później, że również premier Mateusz Morawiecki. Dzień przed koncertem zaczęły się pojawiać pogłoski o wizycie prezydenta Andrzeja Dudy.

Mieszkańcy zgodnie przyznają, że ani koncertu z takim rozmachem, ani najazdu tylu polityków, nie pamiętają. Jednak Zofia i Hanna, które przygotowaniom przyglądają się z rogu rynku, patrzą na całe zamieszanie z niedowierzaniem. – Czegoś takiego jeszcze Wadowice nie miały – przyznaje na wstępie Zofia

– Tylko moim skromnym zdaniem jest to niestosowne. To nie jest w obronie świętości papieża, tylko żeby sobie politycznego poparcia dodać – dodaje.

– Koncerty powinni kiedy indziej robić, na pewno nie w rocznicę śmierci. Może w urodziny? Zwykle wtedy coś się działo – sugeruje Hanna. – Poza tym mamy koniec Wielkiego Postu, zaczyna się Wielki Tydzień. Jako katolicy powinniśmy się wyciszać i modlić, a nie takie szaleństwo robić.

– I za pieniądze, które na to wydali, mogliby cokolwiek zrobić dla ludzi – oburza się Hanna. – Plaże nad stawem, basen odkryty, drogi i chodniki wyremontować. Mnóstwo jest potrzeb.

– A co z zarzutami wobec papieża? – dopytuję.

– To były zupełnie inne czasy – odpowiada Zofia. – Czy on wiedział, czy nie, to już nie moja sprawa. Pewnie wiele rzeczy wiedział, ale nie mógł z nimi nic zrobić. Musiał utrzymać cały Kościół, utrzymać ludzi w wierze. To, że wyszliśmy spod jarzma Rosji, też papieżowi zawdzięczamy.

– Kościół sobie naskrobał, nie mówię, że nie – przyznaje Hanna. – Ale tak jest w każdym środowisku. Lekarze, nauczyciele, księża, wszędzie tam są ludzie, którzy mają dużo za uszami.

– Nie mam nic przeciwko, żeby wszystko dokładnie zbadać, ale nie powinno być takiego rozdmuchiwania. Ludzie i tak mają papieża w sercu. Wiedzą, co zrobił dla polski i świata, jakim był człowiekiem – stwierdza Zofia. – Naszemu miastu cała ta afera nie zaszkodzi. Turystyka i tak już przygasła. Był boom, jak Wojtyła został papieżem, kilka lat po śmierci, a teraz to nawet nie ma u nas pielgrzymów i turystów za dużo. Nie ma już takich wycieczek, jak kiedyś. Ale ci, co mają przyjechać, i tak przyjadą.

Czytaj też:

Kaczyński pisze list do członków PiS. Broni Jana Pawła II, tłumacząc „cel haniebnej akcji”Czytaj też:

Polacy ocenili burzę wokół Jana Pawła II. Ponad połowa ma jednoznaczną opinię