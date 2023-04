Tranzycje i detranzycje, plan Kukiza i zmiany w stosunkach polsko-izraelskich. Co w nowym „Wprost”?

„Powrót do dawnej płci”. – My przeżywamy jeszcze entuzjazm dotyczący afirmowania transpłciowości, a zachód Europy i USA mierzą się już z jej konsekwencjami – mówi Krystynie Romanowskiej prof. Zbigniew Lew-Starowicz.

„Szkodliwe słowa Lwa-Starowicza”. Nic nie wskazuje na to, że czeka nas fala detranzycji. Ale wiele wskazuje na to, że czeka nas fala podsycania społecznych lęków – odpowiadają seksuologowi Joanna Sokolińska i Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, autorki książki „Mów o mnie ono”.

„Szukam prawdy o tym, czym jest transseksualizm”. – Kiedyś wykrzyczałam do matki: „Mam już bycia dziewczyną”! Odpowiedziała wściekła: „To zmień sobie chirurgiczne płeć” – wspomina w rozmowie z Krystyną Romanowską Ania, osoba po detranzycji.

Co jeszcze w nowym e-wydaniu „Wprost”

„Środków z KPO nadal nie ma”. Nadzieja na zdobycie pieniędzy z KPO, jeszcze przed wyborami parlamentarnymi ciągle istnieje. Chociaż pat w Trybunale Konstytucyjnym trwa nadal. Więcej w tekście Elizy Olczyk.

„Nie przyzwyczajać się do zła”. – Do dnia wyborów wyborcze karty nie są rozdane. Te karty trzeba umieć rozdawać, trzeba umieć w nie grać i wygrywać – mówi Agnieszce Kaszubie Włodzimierz Czarzasty, lider Lewicy.

„Denerwuje mnie dyskusja o listach”. – Nie chcę być złym prorokiem, ale kalkulacje Kosiniaka-Kamysza z Hołownią mogą sprawić, że ludzie zaczną się od nas odwracać – niepokoi się w rozmowie z Agnieszką Szczepańską Eugeniusz Kłopotek, były poseł PSL.

„Jeśli będę startował, to tylko z PiS”. – Niech nie ściemniają, że 4 czerwca chcą manifestować przeciw złodziejstwu, prezes PiS przynajmniej robi to, na co się ze mną umawiał – mówi Agnieszce Szczepańskiej poseł Paweł Kukiz.

„Historia nie jest czarno-biała”. – Wielu ludzi w Izraelu nie może pogodzić się z myślą, że Holokaust nie był jedyną tragedią II wojny – ocenia w wywiadzie Jakuba Mielnika Daniel Blatman, profesor studiów nad Holokaustem z Jerozolimy.

„Kościół otworzy się na seksualność?”. Ta wypowiedź Franciszka przeszła w Polsce niemal niezauważona. A to błąd, bo papież zapowiada w niej – w pewnym sensie – głębokie zmiany w katolickim postrzeganiu seksualności – pisze Tomasz P. Terlikowski.

„Już się nie boję”. – W Skandynawii przyjęło się, że dzieci opuszczają dom rodzinny mniej więcej w wieku 15 lat, a kontakt z rodzicami jest sporadyczny – mówi Wiktorowi Krajewskiemu aktorka i modelka Katarzyna Butowtt.

„Ranking 10 najdroższych miejsc na wakacje”. Polinezja Francuska, Dubaj, Seszele czy Malediwy – to najdroższe kierunki wakacyjne, do których można lecieć z polskimi biurami podróży. O klientów wcale nie musi być tak trudno, bo z roku na rok Polacy na wakacje chcą wydawać więcej – pisze Szymon Krawiec.

„Jak Rosja stara się o sympatię”. Agresja Rosji na Ukrainę nie wszędzie spotyka się z potępieniem, obrzydzeniem i ostracyzmem. W wielu krajach wojna jest postrzegana tylko jako regionalny konflikt. Więcej w tekście Michała Banasiaka.

„Plemię, które nie przetrwa”. Ceną za rezygnację z silników spalinowych w Europie będzie degradacja przyrody w krajach, z których pochodzą komponenty do baterii i zagłada istniejących jeszcze pierwotnych ludów – ostrzega Jakub Mielnik.

„Nowy Osama bin Laden”. Nowy szef Al-Kaidy nada tej organizacji impet. Dżihadyści będą chcieli otworzyć nowy front we współczesnym starciu cywilizacji – pisze Agaton Koziński.

„Opowieści o pacjentach zakrawają na cud”. – To w raku płuca widać największą rewolucja: leczenie celowane i immunoterapia całkowicie zmieniają sytuację pacjentów – mówi w wywiadzie Katarzyny Pinkosz prof. Dariusz M. Kowalski.

„Krzysztof Globisz – walka o skrzydła”. To przejmujący, wyrwany z rzeczywistości film. W „Prawdziwym życiu aniołów” Krzysztof Globisz i jego żona opowiedzieli o rehabilitacji aktora po rozległym wylewie. Poleca Krzysztof Kwiatkowski.

„Nauki ścisłe i literatura bitników”. Janusz Zalewski do niedawna był profesorem uniwersytetu Gulf Coast na Florydzie i zajmował się informatyką. Ale też jest pisarzem, tłumaczem, popularyzatorem literatury. Jego sylwetkę przybliża Leszek Bugajski.

Czytaj też:

Zwabiony, nagrany, zatrzymany. Widzieliśmy, jak łowcy pedofili „sprzątają świat”. „Oni są bezkarni”Czytaj też:

Krytykowała Chodakowską, bo przyjaźni się z mamą Lewego? „Wymyślił to ktoś o niskiej inteligencji”Czytaj też:

Superaplikacje, brak gotówki i Wielki Brat na każdym kroku. „Chiny realizują scenariusz z Orwella”