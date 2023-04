Wędkarze i mieszkańcy alarmują. Znów dzieje się to, co przed katastrofą na Odrze. „Nic się nie zmieniło”

Wędkarze i mieszkańcy podnieśli alarm, że w Kanale Gliwickim unosi się śmierdząca maź, widać również śnięte ryby. Wody Polskie twierdzą jednak, że sytuacja jest pod kontrolą. – Po co w takim razie wprowadzać stopnie zagrożenia? – zastanawia się w rozmowie z „Wprost” prof. Bogdan Wziątek. – Sytuacja przypomina w stu procentach to, co działo się w zeszłym roku – dodaje.