Wojna w Zjednoczonej Prawicy? Łapiński dla „Wprost”: Ziobro jedynie negocjuje listy

Oto fragment odcinka:

Mimo że do wyborów parlamentarnych zostało 5 miesięcy, spięcia w koalicji rządzącej nie ustają. Widać to między innymi po ostrej wymianie zdań Mateusza Morawieckiego i Zbigniewa Ziobry za pośrednictwem mediów. Czy konflikty PiS z Suwerenną Polską sprawią, że do nadchodzących wyborów partia Jarosława Kaczyńskiego pójdzie samodzielnie?

– To są pewne uszczypliwości między premierem a ministrem sprawiedliwości, które w polityce się zdarzają. Pytanie, czy w roku wyborczym to jest dobry sygnał dla wyborców Zjednoczonej Prawicy. Dopóki to są tylko złośliwości, to rozumiem, że są one akceptowalne, ale pytanie, jak to się przełoży na układanie list wyborczych. Zobaczymy, czy latem takie uszczypliwości się skończą, czy wewnętrzne spory będą eskalować – mówi w programie „Mówiąc Wprost” Krzysztof Łapiński, PR-owiec, a w przeszłości rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy.