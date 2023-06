Rzecznik MSZ odchodzi z resortu. To pokłosie kontrowersyjnej wypowiedzi

O rzeczniku MSZ stało się głośno za sprawą jego wypowiedzi na temat ukraińskiego podejścia do tematu zbrodni wołyńskiej. Łukasz Jasina podkreślał, że do kwestii Wołynia podchodzi osobiście, ponieważ wychował się wśród ludzi, którzy stamtąd uciekli. Tłumaczył, że potrzebne są przeprosiny ze strony Kijowa. – Tego nie zrobiło państwo ukraińskie, ale prezydent Zełenski powinien wziąć jako Ukraina jednak większą odpowiedzialność – mówił.

Rzecznik MSZ o rzezi wołyńskiej

– Prezydent Zełenski także ma wiele innych spraw na głowie. Ja tutaj niczego nie usprawiedliwiam, ale po prostu staram się zrozumieć. To jest też cecha dyplomacji. To nie jest rzecz ciągle dla Ukraińców najważniejsza, ciągle to zrozumienie jest zbyt słabe. Jestem dobrej myśli, że ta 80. rocznica coś zmieni – wyrażał nadzieję Łukasz Jasina.

W odpowiedzi na te słowa ambasador Ukrainy w Polsce podkreślił, że wszelkie próby narzucenia prezydentowi Ukrainy lub Ukrainie tego, co powinni zrobić w związku z wspólną polsko-ukraińską przeszłością, są niedopuszczalne i godne ubolewania. Wasyl Zwarycz zapewnił, że Ukraina pamięta o historii i jest gotowa do dialogu, ale jednocześnie apeluje o szacunek i rozwagę w wypowiedziach, zwłaszcza w złożonej rzeczywistości ludobójczej rosyjskiej agresji w stosunku do narodu ukraińskiego.

Łukasz Jasina odchodzi z MSZ. Znamy powody

31 maja RMF FM donosiło, że Łukasz Jasina został zawieszony w obowiązkach i jest na bezterminowym urlopie. Rzecznik rządu Piotr Muller dementował te ustalenia zapewniając, że rzecznik MSZ udał się na zaplanowany wcześniej urlop.

Jak się okazuje, Łukasz Jasina nie będzie dłużej sprawował funkcji rzecznika MSZ. Z ustaleń „Wprost” wynika, że czwartek 15 czerwca jest ostatnim dniem jego pracy w resorcie spraw zagranicznych. Na razie nie wiadomo, kto zostanie jego następcą.

