Dziennikarka „Wprost” nagrodzona medalem za działalność wolontariacką

Karolina Baca-Pogorzelska niemal stale przebywa w Ukrainie. Przez 16 miesięcy pełnoskalowej wojny spędziła tam już ponad 12 miesięcy. Relacjonowała wydarzenia za naszą wschodnią granicą z każdego zakątka Ukrainy, ale od dłuższego czasu koncentruje się na relacjach ze wschodu kraju. Założona przez nią w maju 2022 roku zrzutka „Batalion Donbas potrzebuje wsparcia”, którą prowadzi wraz z Oleną Ushanową, ma już na liczniku niemal 1,2 mln zł. Pieniądze są przeznaczane na pomoc cywilom, zwierzętom, ale także wojsku (wspomogły już ponad 40 jednostek wojskowych). Do armii trafiło już m.in. kilkadziesiąt samochodów (w tym dwie karetki pogotowia – druga właśnie wyjeżdża na Donbas), sprzęt taktyczny, mundury, obuwie, noktowizory czy termowizory.

Od ponad pół roku Baca-Pogorzelska pomaga intensywnie czerwonogradzkiemu batalionowi 103. Brygady Obrony Terytorialnej (to jednostka lwowska) stacjonującej na odcinku kupiańskim w obwodzie charkowskim. Wartość pomocy dla tego jednego batalionu to w tej chwili ok. 6 mln hrywien (ok. 720 tys. zł), z czego ponad połowa została sfinansowana z pieniędzy wpłacanych na zrzutkę (reszta to pomoc darczyńców współpracujących z naszą dziennikarką, np. ostatnio 100 masek przeciwgazowych i 300 filtrów podarowała Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych).

27 czerwca to Dzień 103. Brygady, która została sformowana pięć lat temu. Przy tej okazji Baca-Pogorzelska otrzymała pamiątkowy medal za pomoc i działalność wolontariacką. Nagrodę przyznał dowódca batalionu, Jarosław Hafinow.

