Minister uderza w „nierzetelnych” lekarzy. Cieszyński dla „Wprost”: Te patologie zostaną wyrugowane

Posłowie PO Jan Grabiec i Grzegorz Napieralski zorganizowali w poniedziałek konferencję prasową, podczas której krytykowali niektóre punkty ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie. Jej projekt w Sejmie złożyli w poniedziałek posłowie PiS. Politycy PO twierdzili m.in., że pieniądze z funduszu szerokopasmowego mają zostać wydane na kampanię wyborczą partii rządzącej.

– Jan Grabiec i Grzegorz Napieralski kłamią na ten temat. Nagle zauważyli rzeczy, których tam po prostu nie ma. Wystarczy spojrzeć do ustawy, żeby zobaczyć, że jest w niej jasno określony katalog kosztów. Nikomu do głowy nie przyszło, by finansować z tego działania kampanijne. Myślę, że ktoś panom przygotował brief. Ich konferencja trwała raptem 5 minut, nikt nie zadał żadnych pytań. Nie przygotowali się za dobrze – powiedział w najnowszym odcinku programu „Mówiąc Wprost” minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.