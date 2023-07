Artymowski dla „Wprost” gorzko o działaniach Tuska: To gwóźdź do trumny opozycji

Oglądanie programu i czytanie całości treści w dniu premiery nowych odcinków dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników korzystających z „WPROST PREMIUM”.

Oto fragment odcinka „Mówiąc Wprost”:

Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że trwają namowy ze strony Platformy Obywatelskiej, by PSL przyłączyło się do partii Tuska i to z nią wystartowało w jesiennych wyborach. Szef ludowców stwierdził, że są to indywidualne rozmowy pomiędzy posłami. Polityk nadal wierzy jednak w projekt Trzeciej Drogi i zapewnia, że jeśli ta koalicja osiągnie słaby w wynik w wyborach, to opozycja nie przejmie władzy. Podobnego zdania jest Jan Artymowski, sekretarz generalny Stronnictwa Demokratycznego.

– Wspólna lista jest mało prawdopodobna. Jestem pewny, że byłaby ona dla opozycji bardzo szkodliwa. Moim zdaniem przekreśliłoby to jej szanse na rządy po jesiennych wyborach. Nie ma wątpliwości, widać to po różnych przeciekach medialnych, że w PO nie porzucono tego planu – stwierdził Artymowski w rozmowie z Joanną Miziołek. Poddał też w wątpliwość próby osłabiania swojego przyszłego koalicjanta.