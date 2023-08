Giertych nie powinien startować do Senatu? Motyka dla „Wprost” o „rozbijaniu dobrego klimatu”

Oglądanie programu i czytanie całości treści w dniu premiery nowych odcinków dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników korzystających z „WPROST PREMIUM”.

Zapraszamy do oglądania fragmentu odcinka:

Prezydent Andrzej Duda ogłosił we wtorek, że najbliższe wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Na ten moment w sondażach, poza partią rządzącą i PO, na podium znajduje się Konfederacja. To, według polityków Trzeciej Drogi, czyli przedstawicieli PSL-u i Polski 2050, oznacza rządy PiS-u z koalicją Mentzena, Bosaka i Brauna. Zdaniem Miłosza Motyki, rzecznika PSL-u, najważniejsze będzie to, kto w nadchodzących zajmie trzecie miejsce.

– Alternatywa jest dość prosta. Albo trzeci wynik będzie miała Konfederacja i wtedy mamy do czynienia z rządem, który będzie antyeuropejski i prorosyjski, albo trzecie miejsce zajmie Trzecia Droga i ten wybór będzie wśród partii demokratycznych. Pierwszym zadaniem, które przed nami stoi, jest pokazanie własnej wyrazistości, zarysowanie sporu między nami a Konfederacją i między nami a PiS-em. Jeśli jest ktoś dzisiaj w Polsce, kto jest w stanie przekonać do siebie centrowych i centro-prawicowych wyborców, nie jest to ani Donald Tusk, ani Lewica. Wydaje się, że na ten moment to jest też powód wzrostu notowań Konfederacji – powiedział Miłosz Motyka w programie „Mówiąc Wprost”.