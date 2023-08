Branża o nowej minister zdrowia: „Dobry pomysł”. „Przed nią trudne miesiące”

Cały czas pracuje jako lekarz, mimo bycia posłem i mamą czwórki dzieci (najmłodsze urodziło się w tej kadencji Sejmu; niemal do końca ciąży uczestniczyła w posiedzeniach Sejmu, zdarzało jej się też później karmić piersią podczas posiedzeń). Jej sejmowym „znakiem firmowym” jest próba naprawy dramatycznej sytuacji w polskiej pediatrii. W październiku 2022 stworzyła Parlamentarny Zespół ds. Pediatrii.

– Podjęła temat pediatrii, czego nikt wcześniej nie zrobił. To trudny temat z kilku powodów m.in. zapaści w psychiatrii dziecięcej, dramatycznego braku pediatrów i problemów organizacyjnych. Nikt do tej pory nie miał odwagi tego ruszyć, ale faktem jest, że część oddziałów pediatrycznych przez większą część roku stoi pusta, z kolei w sezonie infekcji bywają przepełnione. To trudny temat, bo niezbędne są trudne zmiany organizacyjne. Miała odwagę go podjąć – mówi dr Krzysztof Ostrowski, specjalista chorób wewnętrznych, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Pacjentów w poprzedniej kadencji Sejmu.

Nową minister zdrowia chwali Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska, od lat jedna z najbardziej wpływowych osób w polskiej ochronie zdrowia, słynąca z ostrych wypowiedzi na temat (wielu) ministrów zdrowia, również ministra Niedzielskiego. Poznały się w czasie prac w Sejmie.