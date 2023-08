Córka Ewy Błaszczyk: Na siłę chciano ze mnie zrobić osobę smutną

Były takie momenty, że chciałam pozostać anonimowa, ale spotykałam osoby, które doskonale orientowały się w tym, co wydarzyło się w naszym życiu. Dość dziwna i nienaturalna sytuacja, że przez obcą ci osobę obserwowana jesteś przez pryzmat dramatów swojej rodziny. Czasem chciano ze mnie na siłę zrobić osobę smutną (...). No ale cóż. Bywały gorsze i lepsze czasy. Nie robię dobrej miny do złej gry. Bo wiesz co? Ta gra jest obecnie bardzo dobra – mówi Marianna Janczarska.

Wiktor Krajewski: Książka o twoim tacie pod tytułem „Jacek Janczarski. I tak dalej. I tak dalej” nie jest pierwszą, którą o nim napisałaś. Marianna Janczarska: Tyle, że tą pierwszą trudno nazwać książką, bo była to praca magisterska, którą poświęciłam tematyce mojego ojca, a w związku z tym, że napisana jest jak praca naukowa, tam nie było miejsca na emocjonalne zagadnienia, tylko same daty, tytuły, krótkie naukowe omówienia. Poczułam w pewnym momencie, że chciałabym zrobić coś więcej dla mojego ojca, ale i dla siebie, bo nie miałam i wciąż do końca nie mam pojęcie, jakim był człowiekiem. I tak też zrodził się pomysł biografii. Zależało mi na tym, żeby moja książka nie była suchą biografią, ale książką o człowieku, który ma wady oraz zalety, napisaną po ludzku. W większości wywiadów, których udzielasz w związku z promocją książki, bombardowana jesteś pytaniami o twoje wspomnienia związane z twoim ojcem, a ty jak mantrę powtarzasz, że ty ich nie masz, że przywoływane wspomnienia wspólnych wakacji na Santorini czy w innych miejscach na świecie znasz z taśmy VHS. Bo rzeczywiście tak jest, że moje wspomnienia związane z moim tatą nie są obecne w mojej głowie. Po prostu ich nie mam. W kółko odpowiadam jedno i to samo, że choć staram się przywołać cokolwiek, najmniejszą chwilę z zakamarków moich wspomnień, nie udaje mi się to, bo byłam sześcioletnim dzieckiem, gdy mój tata odszedł.