Gawkowski dla „Wprost”: Mam pretensje do Andrzeja Dudy. Pozwalał PiS-owi nielegalnie finansować kampanię

Dlaczego Krzysztof Gawkowski bojkotuje referendum?

Lewica zapowiedziała bojkot referendum ogłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość. – Nie ma podstaw, żeby wierzyć PiS-owi, że to referendum na poważnie. Gdyby miało być na poważnie, to chciałbym, żeby były poważne pytania, takie, które dotyczą problemów tu i teraz. A one dotyczą problemów, które PiS wskazuje – twierdzi wiceprzewodniczący Lewicy, gość programu „Mówiąc Wprost”.

Czemu Andrzej Duda tak późno ogłosił termin wyborów parlamentarnych?

Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2023 roku zarządził wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wybory odbędą się w niedzielę 15 października.

Czy to było sprytne zagranie ze strony PiS-u i Andrzeja Dudy? Przez termin 15 października pozostałe partie mają mniej czasu na prowadzenie kampanii wyborczej, a PiS już wcześniej prowadził swoją – m.in. piknikami 800+. – Mam tylko pretensje o to, że Andrzej Duda nie ogłosił wyborów 3-4 tygodnie wcześniej. Nic by go to nie kosztowało. Wybory do europarlamentu są za rok, a znamy już ich datę. Czemu nie mogliśmy znać terminy wyborów dwa miesiące wcześniej? Andrzej Duda pozwalał PiS-owi nielegalnie finansować kampanię m.in. przez pikniki i inne wydarzenia w całej Polsce – mówi Krzysztof Gawkowski w programie „Mówiąc Wprost”.