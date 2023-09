Michał Dworczyk dla „Wprost”: Tusk zmienił się w internetowego hejtera

Oglądanie programu i czytanie całości treści w dniu premiery nowych odcinków dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników korzystających z „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy



W sobotę 9 września podczas konwencji programowej w Tarnowie Platforma Obywatelska przedstawiła 100 konkretów na 100 dni rządów. Na scenie występowali czołowi politycy PO z Donaldem Tuskiem i Rafałem Trzaskowskim na czele a wśród obietnic pojawiła się m.in. 30-procentowa podwyżka dla nauczycieli czy likwidacja Funduszu Kościelnego. Równocześnie w Końskich swoje wydarzenie organizowało Prawo i Sprawiedliwość. Jakie spostrzeżenia po sobocie ma Michał Dworczyk, minister w Kancelarii Premiera i poseł PiS?

– To, co nasze propozycje programowe w sposób zasadniczy odróżnia od propozycji PO, to ich wiarygodność. Wielokrotnie pokazaliśmy, że dotrzymujemy słowa, nawet, jeśli chodzi o 800+. Natomiast Donald Tusk i PO też wielokrotnie dowiedli, że słowa nie dotrzymują. Są kompletnie niewiarygodni. Moim zdaniem Donald Tusk jest kłamcą – stwierdził gość programu „Mówiąc Wprost” w rozmowie z Joanną Miziołek.

Dworczyk o Tusku: „Internetowy hejter”

Kampania jednak cały czas nabiera rozpędu. W poniedziałek szef PO uderzył w krótkim wpisie w partię rządzącą. „Zarabiali na pandemii, na chorych dzieciach, na kościelnych działkach, na drożyźnie, na migrantach. Prawi i sprawiedliwi. Rzygać się chce” – napisał na portalu X (dawniej Twitter) Donald Tusk. To odniesienie do wniosków z raportu NIK, w którym kontrolerzy zarzucają rządzącym liczne nieprawidłowości i marnotrawienie pieniędzy w czasie pandemii.

– Zwłaszcza to ostatnie sformułowanie jest najlepszym podsumowaniem Donalda Tuska w ostatnich miesiącach. Ku mojemu głębokiemu rozczarowaniu i żalowi były premier RP zmienił się w internetowego hejtera. Używa wulgaryzmów, języka nienawiści, szczuje ludzi na siebie, rzuca mnóstwo bezpodstawnych oskarżeń. Mógłbym podać wiele przykładów, kiedy Donald Tusk nie podejmował działań, chociaż trzeba było je podjąć – ze względu na lenistwo czy asekuranctwo – powiedział Dworczyk i nie szczędził gorzkich słów pod adresem Najwyższej Izbie Kontroli.

– Niestety, NIK stał się z poważnej instytucji narzędziem politycznym wojny prywatnej, którą prowadzi pan Banaś. Opierając się na nierzetelnym raporcie, Donald Tusk rzuca bezpodstawne oskarżenia pod adresem PiS – zarzucił Tuskowi polityk PiS.