„Powrót Tuska skończyłby się fiaskiem”. Artymowski dla „Wprost” o decyzji, która pomogłaby wygrać

Oglądanie programu i czytanie całości treści w dniu premiery nowych odcinków dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników korzystających z „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Oto fragment odcinka:

Koalicja Obywatelska po udanej konwencji programowej w Tarnowie przygotowuje się do kolejnego dużego wydarzenia w trwającej kampanii, którym będzie marsz 1 października w Warszawie. Czy dojdzie podczas niego do przełomowej decyzji? Według prezesa PiS może tak się wydarzyć. – Takie wieści krążą po Warszawie. W pewnym momencie, pewnie koło 1 października, nastąpi zamiana jednego na drugiego, to znaczy tak jak kiedyś panią Kidawę-Błońską zastąpił właśnie Trzaskowski jako kandydat na prezydenta, tym razem ma zastąpić Tuska jako kandydata na premiera – powiedział Jarosław Kaczyński podczas spotkania w Toruniu.

– Byłoby to rozsądne posunięcie, ponieważ Rafał Trzaskowski jest znacznie popularniejszy od Donalda Tuska i dawałby całej demokratycznej opozycji większe szanse na zwycięstwo. Jednocześnie uważam, że jest to ruch mało prawdopodobny, bo oznaczałby przyznanie się przez Tuska, że jego strategia i powrót do polskiej polityki skończyły się fiaskiem i ratunkowo musi prosić bardziej popularnego kolegę o pomoc. Myślę, że to się raczej nie zdarzy – powiedział w programie „Mówiąc Wprost” Jan Artymowski, sekretarz generalny Stronnictwa Demokratycznego.

Czytaj też:

Dariusz Kacprzak dla „Wprost”: Tusk wie, że przegra. Dlatego w nas uderza