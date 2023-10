Duda zablokuje zmiany w TVP po wyborach? Gajewska dla „Wprost”: Powinien się podporządkować

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Po Marszu Miliona Serc w Warszawie rozgorzała dyskusja o frekwencji. Policja twierdziła, że na Rondzie Dmowskiego było 60 tys. osób, podobnie mówił też prezes PiS Jarosław Kaczyński. Z kolei dane warszawskiego ratusza wskazują na obecność ponad miliona osób na ulicach Warszawy. Posłanka PO Kinga Gajewska mówi w programie „Mówiąc Wprost” o konkretnych wyliczeniach.

Czytaj też:

Milion osób na Marszu Miliona Serc? Rzecznik ratusza wyjaśnia, jak dokonano obliczeń

– Z naszych wyliczeń wynika, że na marszu było 1,2 mln osób. Wiemy to po pierwsze z dodatkowych logowań do sieci komórkowej. W normalną niedzielę jest to to o 1,2 mln mniej, a nie było żadnych innych wydarzeń w Warszawie. Po drugie, wiemy to z monitoringu miejskiego. Centrum zarządzania miastem wyliczyło to również dronami. Łatwo jest zobaczyć na zdjęciach i filmach to morze ludzi – powiedziała w rozmowie z Joanną Miziołek.

PO zmieni TVP po wyborach? „Powinien się podporządkować”

Donald Tusk podczas jednego z wystąpień złożył wyborcom obietnicę ws. zmian w TVP po 15 października. – Po wygranych wyborach i po utworzeniu nowego rządu, będziemy potrzebowali dokładnie 24 godziny, żeby telewizja pisowska, rządowa zamieniła się znowu w publiczną – stwierdził szef PO. Kinga Gajewska również mówi w podobnym tonie o zmianach w mediach publicznych.

– Martwię się o ludzi, którzy po 15 października włączą TVP i zobaczą, że Polska wygląda trochę inaczej niż była przedstawiana przez ostatnie 8 lat – powiedziała Joannie Miziołek. W jaki sposób PO zamierza do tego doprowadzić z obecnym składem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Mediów Narodowych oraz prezydentem Dudą?