Zofia Zborowska-Wrona: Nie będę apolityczna, by mieć trzy razy więcej followersów

Katarzyna Burzyńska-Sychowicz, „Wprost”: Kobiety w show-biznesie, aktorki, są traktowane przedmiotowo czy podmiotowo?

Zofia Zborowska-Wrona: W szkole teatralnej, już na pierwszym roku osądzano, kto będzie grał, ale nie na podstawie tego, czy jest zdolny, tylko czy jest zgrabny i ładny: Ty raczej będziesz grała matki. A Ty to będziesz dużo grała, bo jesteś śliczna…Co więcej: to się sprawdziło. Dla mnie to jest niesamowite, bo jak patrzę na moje zdjęcia ze szkoły teatralnej, to ja bym w sobie nic nie zmieniła, a mnie już wtedy mówili, że jestem „za duża”.