PODCAST „Wprost Przeciwnie”: Gdy dziecko wchodzi w etap dorastania. „Kochaj i pozwól na bunt”

Oto fragment odcinka:

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Jeżeli osiemnastolatek mówi, że nie chce iść głosować, nie chce brać udziału w wyborach, to rodzic powinien wywierać presję? Próbować z nim rozmawiać? Co byś zrobiła w takiej sytuacji?

Joanna Szulc: Moja dziewiętnastolatka aż się rwie do tego, żeby iść na wybory (…). To po prostu ogromny przywilej.

A gdy nastolatek odmawia?

Trochę bym się zastanawiała na miejscu rodziców, co poszło nie tak na wcześniejszym etapie, że moje dziecko nie chce głosować, bo myślę, że po prostu moderujemy tę postawę i pokazujemy sami, że to jest ważne, dlaczego to robimy.

Uczyłam się w liceum imienia Jana Zamoyskiego, tam w auli było wielkimi literami wypisane: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. I chociaż wtedy wydawało się to strasznie patetyczne, to teraz myślę sobie: no tak, właśnie tak.