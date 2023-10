Przyszły minister zdrowia wicepremierem? „Nie chodzi tylko o skrócenie kolejek”

Większość Polaków nie jest zadowolona z systemu ochrony zdrowia, szczególnie z powodu zbyt długich kolejek do lekarzy. To problem nie tylko polski, jednak u nas wyjątkowo dotkliwy. Tuż po wyborach branżowy portal Rynek Zdrowia zorganizował konferencję, której tematem były rekomendacje dla nowego ministra zdrowia. Co jest dobrze oceniane przez ekspertów?

Przede wszystkim opieka koordynowana (wprowadzana m.in. w podstawowej opiece zdrowotnej), sieć onkologiczna i sieć kardiologiczna, dzięki którym pacjent ma nie szukać sam dla siebie lekarza i miejsca wykonania badań, tylko zrobi to za niego koordynator. Druga pozytywna sprawa to uchwalony w ostatnich miesiącach pakiet ustaw, w tym zwłaszcza ustawa o jakości. Dzięki niej po raz pierwszy placówki medyczne mają dostawać pieniądze nie za sam fakt leczenia, tylko za jego efekty. Bardzo dobrze oceniana jest też polityka lekowa: liczba nowych leków wchodzących do refundacji w ostatnich latach wyraźnie rośnie.

Widać też wzrost finansowania ochrony zdrowia – tyle że jak na razie nie przełożyło się to w wielu przypadkach na poprawę dostępności do lekarzy, a co najważniejsze na długość życia Polaków, która skróciła się w wyniku pandemii COVID-19.

Silna pozycja ministra zdrowia w nowym rządzie?

Po raz kolejny jako rekomendacja pojawia się propozycja, żeby nowy minister zdrowia był w randze wicepremiera, gdyż decyzje zapadające w ochronie zdrowia mają wyraźny wpływ na wiele sektorów, przede wszystkim na gospodarkę. Od tego, jak bardzo będziemy zdrowym (lub schorowanym) społeczeństwem, zależy też, jak wiele osób jest na zwolnieniach lekarskich i rentach.

– Mam nadzieję, że nowemu ministrowi uda się mieć na tyle silną pozycję w rządzie, by tworzyć politykę państwa nakierowaną na zdrowie. Dziś potrzebujemy nie „ratownika gaszącego pożary” (choć oczywiście i „ratownicy” mogą być potrzebni), ale przede wszystkim twórcę polityki zdrowotnej, ponieważ celem powinno być lepsze zdrowie Polaków mierzone długością życia i lepszą jakością życia – mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania Uczelni Łazarskiego.