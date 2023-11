Pokazy drag queen w przedszkolach? Jasna deklaracja Żukowskiej we „Wprost” ws. rewolucji w edukacji

Oglądanie programu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”.

Z doniesień medialnych oraz wypowiedzi polityków wynika, że Lewica będzie w nowym rządzie zainteresowana objęciem stanowisk w ministerstwach rodziny, pracy i polityki społecznej, mieszkalnictwa, czy zdrowia. Jednak najgłośniej mówi się o ministerstwie edukacji, gdzie kandydatką na szefową resortu miałaby być Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Taki wybór byłby totalnym przeciwieństwem obecnego ministra Przemysława Czarnka. Posłanka Anna Maria Żukowska w programie „Mówiąc Wprost” nie zgadza się z twierdzeniami, że w polskich szkołach dojdzie do rewolucji na wzór takiej, która jest opisywana w prawicowych i publicznych mediach.

– To jest ten wielki problem z Lewicą, że jak Czarnek usunął z podręczników numer telefonu zaufania dla dzieci w kryzysie zdrowia psychicznego, a my go przywrócimy, to będzie ta rewolucja?

Jeżeli tak, to uznajmy, że taka rewolucja nastąpi. Ten telefon wróci na łamy podręczników.

To są lęki, które część publicystów roznieca, ale one są nieuzasadnione, dlatego że Lewica nie ma zamiaru wprowadzać rewolucji na kształt tej, o której często słyszymy w TVP Info, że będą pokazy drag queen w przedszkolach. Nie będzie – deklaruje Żukowska.

Rotacyjny Marszałek Sejmu? Żukowska komentuje

Politycy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy ciągle rozmawiają na temat nowej koalicji rządzącej. Prowadzone są rozmowy dotyczące zarówno stanowisk i podziału obowiązków, jak i również wspólnego programu. W ostatnim czasie popularną teorią jest, że funkcja Marszałka Sejmu będzie rotacyjna. Czy przedstawicielka Lewicy to potwierdza?

